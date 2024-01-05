Как одеваться зимой, чтобы всегда было тепло: спасительные правила

Прогноз погоды свидетельствует – надвигаются холода. А значит, возникнет задача сохранения тепла во время каждого выхода на улицу, чтобы не простудиться и не отморозить себе пальцы или уши.

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Эксперты по выживанию говорят, что в таких случаях лучше всего спасает правильно собранная многослойная одежда. Такой подход позволяет эффективнее сохранять тепло, чем использование небольшого количества очень теплых вещей. И он более гибок, если вам приходится несколько раз выходить на улицу и возвращаться в помещение. OBOZ.UA рассказывает, как правильно формировать многослойные наряды для холодных дней.

Куртка + жилет или свитер

Совершенно необязательно в мороз наряжаться в тяжеленную куртку с толстым слоем утеплителя. Гораздо лучше вас согреет комбинация относительно легкого пуховика с тонким пуховым жилетом, свитером или утепленным худи. Под свитер также можно надеть тельняшку с длинным рукавом – так будет даже лучше. Два нижних слоя сформируют тепловой барьер у тела, а куртка удержит это тепло.

Главное правило формирования такого наряда: выбирать более плотные, прилегающие нательные вещи, а наверх надевать что-нибудь более просторное и объемное. Хороший пример действительно теплого комплекта выглядит так: хлопчатобумажная футболка, далее гольф, утепленное начесом худи с капюшоном или свитер и легкая на вес пуховая куртка. Чтобы максимально утеплить такой комплект, между свитером и курткой можно надеть также пуховой жилет. Его можно носить поверх куртки, но в таком случае помните, что мокрый пух не греет, и не формируйте так свою одежду в мокрую погоду.

Лосины или кальсоны – это не стыдно

Почему-то считается, что носить под штаны лосины или кальсоны немного стыдно. Мол, это одежда для пожилых и больных людей. Однако те, кто часто бывает на свежем воздухе зимой, с вами не согласятся. Лосины от комплекта термобелья или кальсоны, надетые хоть под джинсы, хоть под лыжные штаны сохраняют огромное количество тепла. Подойдут также беговые тайтсы, леггинсы и даже обычные колготки. Обращайте внимание на варианты с флисовой подкладкой – они самые теплые.

Перчатки + варежки

Пальцы на ногах и руках первыми страдают при переохлаждении. Потому так важно держать кисти и стопы в тепле. Здесь тоже сработает многослойность. К примеру, можно надеть тонкие трикотажные перчатки, а сверху на них теплые шерстяные варежки. Есть также специальные грелки для конечностей. Подойдет любой способ для содержания рук в тепле.

Обувь для зимы важно выбирать водонепроницаемую и достаточно свободную. Вы должны иметь возможность надеть внутрь пары теплый носок, а то и два.

Маска для лица

Еще со времен пандемии мы помним, как тепло может быть лицу под защитной маской. Не стесняйтесь припомнить этот опыт в морозные дни, ведь лицо – единственная часть тела, которую мы не прикрываем в холода, а зря. Лучше выбирать не разовую медицинскую маску – она будет греть довольно слабо, а текстильный вариант. Их можно надевать друг на друга слоями, чтобы было еще теплее. Если нет маски, натяните на нос шарф, платок или баф.

Шапки может быть недостаточно

В холод нужно носить шапку. Это железное правило. Уши отмерзают даже быстрее пальцев, поэтому их нужно согревать. Но простой шапки может быть недостаточно. Поэтому под нее рекомендуют завязывать на голову платок или надевать повязку, закрывающую уши. В крайнем случае, подойдет даже бандана или большие накладные наушники. Если это наушники для прослушивания музыки, уточните, пригодны ли они для использования при низких температурах, и, если да, наслаждайтесь любимыми треками, одновременно защищая уши.

Начните с тепла

Как известно, спортсмены перед тренировкой обязательно разогревают свое тело. И нужно это не только для того, чтобы мышцы стали более гибкими, это также позволяет правильно распределить тепло тела. Этот же прием может помочь и перед зимней прогулкой, не связанной с тренировками. Сделайте перед выходом легкую разминку, чтобы согреть тело. И обязательно застегивайте все слои, прежде чем сделать даже один шаг в сторону улицы. Так вы сохраните внутри одежды больше тепла.

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