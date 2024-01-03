Как согреть ноги зимой на прогулке: простые способы

Зима – это период заснеженных улиц, веселых игр и красивых пейзажей, но не всегда погода нас радует благоприятными условиями для прогулки. Низкая температура, дождь или вьюга могут вызвать болезни, поэтому важно тепло одеваться и выбирать соответствующую обувь.

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OBOZ.UA нашел простые способы, которые помогут согреть ноги во время зимней прогулки. Старайтесь избегать намокания и потения, чтобы тело было сухим.

Закрытая обувь из кожи – это самый лучший вариант для холодного периода. Важно выбирать плотные ткани, чтобы холодный воздух не попадал внутрь. Но чтобы ноги точно были в тепле, используйте следующие лайфхаки.

Бумага

Обмотайте часть стопы с пальцами бумагой или бумажными полотенцами и наденьте обувь. Это не создаст дискомфорт при ходьбе, а поможет сохранить тепло и сухость в сапогах.

Грелки для пальцев ног

Если вы любите долгие прогулки на морозной погоде, то это отличный вариант, который не даст вам замерзнуть. Это одноразовые грелки, которые можно купить в магазине или заказать в интернете. Откройте упаковку, снимите подкладку и приклейте к нижней части носка. Каждая грелка сохраняет тепло в течение 8 часов.

Полиэтилен

Поместите полиэтиленовую пленку между ногой и верхней частью обуви. Холодный воздух не сможет проникнуть к пальцам ног и вы будете комфортно чувствовать себя во время прогулки на улице.

Ранее OBOZ.UA публиковал советы по обуви, которую нельзя носить зимой.

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