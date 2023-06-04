Как обрезать пионы, чтобы цветы были рекордно большими: главное правило

Таким роскошным пион делает не только пышный цветок, но и его размер. Это растение может цвести действительно огромными цветами. Поэтому садоводы издавна придумывали разные способы, как заставить растение цвести крупнее.

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И об одном таком лайфхаке узнал OBOZREVATEL. Весь трюк заключается в правильной обрезке куста. Она помогает растению формировать здоровые бутоны, которые затем распускаются крупными цветками.

Подход к такой обрезке можно описать простым правилом: один стебель – один бутон. В природе растение выгоняет от одного до нескольких боковых пасынков, которые тоже венчает будущий цветок. Но это вынуждает пион распределять силы между всеми бутонами. Поэтому, чтобы вырастить огромные цветы, специалисты по цветоводству рекомендуют эти боковые побеги удалять. Их аккуратно срезают острым ножом или секатором.

Не менее важна и осенняя обрезка кустов пиона. Многолетнее растение нуждается в качественном отдыхе зимой, чтобы в новом сезоне цвести еще роскошнее. Для этого перед началом холодов нужно срезать все листья и ветки до самой земли. В таком случае растение проведет зиму, не тратя усилий на поддержание старых частей и на их возобновление весной. Это также помогает омолодить кусты и продлить их жизнь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выбрать место для пионов, чтобы они пышно цвели, и чем правильно удобрять растение.

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