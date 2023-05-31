Где лучше сажать пионы: пышно будут цвести годами

Пионы неизменно занимают одно из первых мест в рейтинге любимых цветов. Эти пышные и изящные растения станут настоящим украшением клумбы.

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Один минус – сезон цветения пионов слишком короткий. Однако вырастить их на грядке довольно легко. Следует помнить, что растения плохо реагируют на пересадку, поэтому выбирать участок следует очень тщательно. Об особенностях выращивания пионов рассказало издание Porady Interia.

Почему пионы не цветут

Наибольшее разочарование садоводов – отсутствие цветения пионов. Причин может быть несколько.

Недостаточное количество света

Пионам для развития нужно много солнца. Не сажайте их в тени домов и деревьев или возле раскидистых кустов.

Неправильный режим полива

Пионы не любят чрезмерного полива и не будут цвести в заболоченной местности, однако с наступлением майского тепла цветы потребуют дополнительного увлажнения. Направляйте воду прямо в грунт. Активное увлажнение листьев может стать причиной появления грибковых заболеваний.

Неправильная посадка

Слишком мелкая или слишком глубокая посадка также не будет способствовать цветению. Оптимальная глубина – примерно 3-5 сантиметров. Специалисты не советуют сажать больше двух кустов на один квадратный метр. Посадку пионов следует проводить в конце августа и начале сентября.

Какое место выбрать для пионов

Эти красивые многолетники не любят перемен. Пересадка не пойдет пионам на пользу, поэтому при обустройстве пространства в саду важно выбрать правильное место и оптимальную почву. Если следовать всем советам, то пионы смогут ежегодно радовать цветением в течение 15 лет.

Высаживать пионы нужно в солнечных и теплых местах, но они способны цвести и в небольшой тени. Главное – цветы должны быть защищены от ветра.

Обратите внимание, что пионам требуется некоторое время для акклиматизации. После посадки может пройти 3-4 года, прежде чем появятся цветы. Это совершенно естественное явление, поэтому не нужно паниковать и пересаживать куст с места на место.

Удобрение для пионов

Уход за пионами в саду также предполагает правильное внесение удобрений. Весной полезными будут минеральные удобрения с высоким содержанием фосфора. Во время осеннего ухода эксперты рекомендуют подкормить почву компостом или навозом.

Отлично работают и домашние средства. Пион любит подкормку кофейной гущей. Это удобрение поможет поддерживать оптимальную влажность и будет мягко окислять почву. Кофейную гущу подсыпают под корни растений, смешивая с верхним слоем субстрата. Также можно приготовить эффективный раствор: в 10-15 л воды добавляем 1 стакан кофейной гущи. Поливать пионы таким раствором советуют раз в две недели.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как вырастить рекордно пышные пионы.

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