Будут завидовать все соседи: чем подкормить пионы в мае для пышного цветения

Начало мая – время, когда начинают зацветать пионы. А момент появления на кустах бутонов – лучший момент, чтобы подкормить их перед цветением, чтобы цветы были пышнее и держались дольше.

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OBOZREVATEL рассказывает, как это лучше всего сделать. Для подкормки цветов понадобятся любые минеральные или органические удобрения, содержащие калий.

Это вещество помогает бутонам хорошо развиваться. А из таких бутонов потом вырастают крупные и яркие цветы. Немало калия содержит, например, древесная зола.

Чтобы приготовить жидкую подкормку для пионов на ее основе, необходимо взять 1 литр сухой золы, залить ее 10 литрами теплой воды и хорошо перемешать. Смеси необходимо дать настояться 2-3 дня, помешивая жидкость время от времени. Когда процесс будет завершен, жидкие удобрения нужно процедить и развести 20 литрами воды.

Под каждый пионовый куст необходимо будет вылить около 10 литров этого удобрения. Поэтому количество золы рассчитывают в соответствии с количеством растений, произрастающих у вас на участке.

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