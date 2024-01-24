Как назвать 'жаркое' на украинском: варианты перевода

Мясные печеные блюда с овощами в обиходе часто называют русским суржиковым словом "жаркое". Некоторые даже пытаются прибегнуть к дословному переводу – и подают на стол "жарке".

Видео дня

Языковеды отмечают: такого слова в украинском языке нет и никогда не было. OBOZ.UA собрал правильные варианты перевода популярного блюда.

Даже в меню заведений иногда можно встретить предложения: "жарке з м’ясом і картоплею", "жарке зі свинини", "жарке з овочами". В русском языке "жаркое" употребляют для определения жареного мяса, с гарниром или овощами или без. На украинском стоит говорить "печеня".

Килина поставила на стіл печеню й солоні огірки (Нечуй-Левицький).

Клим у львівській ресторації замовив печеню та кухлик пива.

"Печеню" традиционно готовят из свинины. Мясо поджаривают на сковороде с добавлением лука, затем тушат в горшке, иногда добавляя для вкуса сметану, специи или квас-сыровец. Часто "печеню" тушат вместе с картофелем, но в некоторых регионах принято готовить гарнир отдельно и поливать жарким вареный картофель, овощи или каши. "Печеню" готовили как для ежедневного употребления, так и на торжественные события. Потом к блюду начали добавлять помидоры или томатный соус.

Издавна существовало два варианта названия – "печеня" и "печене".

"Христе! Давай печене". (Панас Мирний).

Есть в украинской кулинарной традиции еще одно блюдо, которое могут называть "жарким" – это "смаженина".

"Смажениной" называют жареное или запеченное мясо. В некоторых словарях "печеня" и "смаженина" обозначены как синонимы. "Смаженину" готовят из нежирной свинины, говядины или курицы. Мясо отбивают, солят, перчат и обжаривают на смальце без добавления растительного масла. Можно добавлять лук, морковь, воду и немного муки, чтобы получилась густая подливка. Готовое жаркое подают обычно с отварным картофелем и поливают соком, в котором жарилось мясо.

Стоит вспомнить и о"душенине"– это давнее украинское блюдо из мяса домашнего животных или птицы. "Душенину" приготовить легко – мясо нужно разрезать на средние куски, обвалять в муке, вложить в горшки и залить кипятком или мясной юшкой. Затем добавляют сметану, лук, морковь и зелень и тушат до готовности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что популярный десерт "монастырская изба" на украинский лучше перевести как "дрова под снегом". А еще есть очень поэтический перевод – "смерекова хата". О других вариантах названия десерта – читайте в материале.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.