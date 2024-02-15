Как назвать украинским 'сірєнєвий' цвет: благозвучный заменитель

Мы нечасто задумываемся, сколько раз в день мысленно или вслух называем разные цвета. Но ведь они окружают нас постоянно. Поэтому эти слова находятся в активном словарном запасе каждого человека. Хотя у тех, кто недавно перешел на украинский язык, естественно могут возникать трудности с переводом некоторых названий.

В частности проблемы может составлять нежный фиолетовый оттенок, который на русском языке называют "сиреневый". Многие люди идут по пути малейшего сопротивления и употребляют суржикизм "сірєнєвий". Чтобы избавиться от этой языковой ошибки, OBOZ.UA рассказывает, как запомнить правильное название, и какими синонимами можно заменить это слово.

Итак, рассмотрим, как сформировалось название на русском языке. Его корнем является название растения – сирень. Именно нежный цвет ее цветов дал наименование оттенку.

На украинском языке этот куст называется бузок. И название цвета в нашем языке тоже формируется от него. Следовательно, такой оттенок правильно называть прилагательным "бузковий".

Если вам нужен синоним или вы просто забыли правильное название, воспользуйтесь одним из вариантов, которые предлагают словари:

ясно-ліловий;

фіалковий;

світло-фіолетовий.

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