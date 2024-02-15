Русизм или нет? Откуда в украинском языке взялось слово вітчизна и стоит ли его употреблять

Стремление заботиться о чистоте своего украинского языка вполне похвально. Но иногда мы несправедливо относим некоторые слова к русизмам и выбрасываем их из своего активного словаря, тем самым делая речь беднее.

К таким словам можно отнести слово "вітчизна", которым в текстах высокого стиля обозначают родной край и которое вызывает определенные сомнения у неопытных говорящих. Однако эксперты языкознания советуют не спешить отказываться и записывать его в русизмы. И вот как объясняют это.

Так действительно, слово "батьківщина" родственно украинскому "батько", поэтому оно кажется более присущим нашему языку. Однако "вітчизна" выводится от праславянского *оtьсь, от него в разных языках произошли отець, отец, оцец, отац, óčе, otec, оjсiес и некоторые другие лексемы. Итак, уже есть серьезные основания не отказываться от слова "вітчизна", поскольку оно, очевидно, имеет славянские корни.

Кроме того, многим славянским языкам присуще тяготение к чередованию гласных и согласных звуков без их скоплений. Это придает им благозвучности. Чтобы избежать таких скоплений в процессе формирования языков возникли протетические звуки. Например, таковы йотированные в начале слов: їсти, єврей, ягня. Более редким является звук г, который появился в начале слова: гострий, гармата, гикавка. И именно по этому же принципу появилось протетическое в, которое развилось из звука о перед звуками у и о: вікно, вулиця, вогонь, вухо, восьмий. И, конечно, вітчим и диалектный вітець. Как видим, это еще одно твердое доказательство того, что слово "вітчизна" не является заимствованием или калькой.

Ну и, наконец, третье доказательство – наличие в этом слове суффикса -изн-. Это один из типичных словообразовательных инструментов украинского языка. Его мы встречаем в таких словах, как білизна, дороговизна, жовтизна, прямизна, кривизна, співвітчизники.

Таким образом, можем считать любые сомнения в слове "вітчизна" полностью рассеянными. Оно типично украинское и его можно смело употреблять, не боясь ошибиться.

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