Как назвать украинским 'лихорадку': все варианты

Зима – традиционный сезон простуд. Но как назвать состояние, когда вы во время гриппа или ОРВИ плохо чувствуете себя из-за повышенной температуры тела, вам то жарко, то холодно, бросает в дрожь? Людям, долгое время говорившим по-русски, может прийти в голову слово "лихорадка".

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Сейчас оно воспринимается как русизм. OBOZ.UA изучил словари, чтобы выяснить, так ли это и какие существуют украинские аналоги.

Начнем с самого слова "лихорадка". На самом деле, в украинском языке оно бытует – по крайней мере, словари его фиксируют. Но с примечанием разговорное и редкоупотребляемое. Поэтому если вы хотите исключить его из своего активного словаря, это ошибкой не будет. Тем более что существует целый перечень вариантов на замену.

Например, похожее по звучанию слово "лихоманка". Но имейте в виду, что оно тоже разговорное. Более того, имеет дополнительное значение – суетливая, лихорадочная деятельность; ажиотаж, большое возбуждение. Примеры употребления в таком значении: біржова лихоманка, название фильма "Лихоманка суботнього вечора", исторические термины "золота лихоманка", "бразильська лихоманка" и т.д.

Какие еще варианты предлагают украинские словари для обозначения этого болезненного состояния? Наиболее распространенным и точным, вероятно, является слово "гарячка". Оно описательное и сразу говорит о повышенной температуре у человека. Его используют, в частности, как медицинский термин и называют им болезни, сопровождающиеся именно этим состоянием: гарячка Ебола, жовта гарячка, гарячка Західного Нілу, біла гарячка (она же делирий) и так далее.

Но если вы хотите действительно обогатить свою речь, то можете воспользоваться одним из таких синонимов:

гарячка;

пропасниця;

трясучка;

трясця;

зимниця;

лихоманьця;

огневиця;

тетюха;

тіпавка;

трусниця;

трясовиця;

хиндя;

дрижаки;

грець.

Как видим, для обозначения болезненного состояния можно использовать немало типично украинских слов. А также употреблять их в фразеологизмах. К примеру, желать неприятному человеку, своему неприятелю "щоб тебе грець вхопив" или "трясця тобі".

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