Как сказать на украинском 'изощряться': правильные варианты знают единицы

Порой говорящим, которые переходят с русского на украинский, кажется, что многие русские слова нельзя перевести вообще. На самом деле такая ситуация хоть и случается, однако чаще в словарях все же можно найти замечательные эквиваленты. Нужно просто приложить немного усилий.

Видео дня

Помочь с этим решил известный языковед и популяризатор украинского языка Александр Авраменко. В качестве примера он взял предложенное его подписчиками русское слово "изощряться".

Чтобы правильно перевести его, нужно в первую очередь правильно понять значение слова. Русские словари объясняют эту лексему так: доходить до виртуозности в каком-нибудь занятии, делать что-то очень искусно, применять все свои знания, умения и навыки для осуществления чего-либо.

Украинских слов на обозначение этого Авраменко привел пять:

витончуватися;

вправлятися;

звиватися;

викаблучуватися;

виламуватися.

Различные лексемы здесь обозначают разные нюансы того, что русские называют словом "изощряться". Так слово "витончуватися" можно использовать, когда уровень какого-то навыка становится все более развитым. Так можно "витончуватися у кулінарії" или в "розумінні чужих емоцій".

"Вправлятися" лучше подходит к ситуациям, когда высокий уровень мастерства достигается регулярными тренировками, выполнением определенных упражнений. Так "вправлятися" можно в разных видах спорта или в науках или искусстве – "вправлятися у гімнастиці", "вправлятися у математиці", "вправлятися у письменстві"..

А "викаблучуватися" или "виламуватися" это слова для ситуации, когда кто-то умышленно демонстрирует свои высокие навыки перед другими. Так можно "викаблучуватися на танцмайданчику" или "виламуватися перед своїм любовним інтересом".

Также Авраменко вспомнил стойкое словосочетание "изощряться в красноречии", которое не всем бывает легко перевести. Языковед посоветовал воспользоваться для этого фразой "розсипати перла красномовності".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно перевести с русского фразеологизм "горы свернуть".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.