Как назвать украинским 'георгину' и 'ноготки': правильный перевод

Украинский язык – это культурный код, который помогает сохранять и проявлять нашу идентичность и культуру. Поэтому нашим общим долгом является его сохранение и правильное использование.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину все больше людей отказываются от российского. Однако вместе с этим увеличилось использование суржика в повседневной речи, поэтому OBOZ.UA собрал информацию о двух популярных русизмах.

Наконец-то пришла полноценная весна. Природа радует нас теплыми солнечными лучами и красотой первых весенних цветов.

Поскольку цветение начинает окружать каждого, украинцы начинают обсуждать эту тему в частных разговорах. Однако нередко слышно, как некоторые растения называют совсем не правильно.

Георгина

Пышные и красочные цветы, очаровывающие своими разнообразными формами и цветами, непременно видел каждый украинец. Их цветение знаменует приход настоящего тепла и продолжается до сентября – октября.

Однако название "георгіни" – это калька с русского языка, которую следует избегать. А лучше использовать украинское слово "жоржини".

Согласно академическому толковому словарю украинского языка, "жоржина" – это травянистое декоративное растение семейства сложноцветных, цветущее крупными разноцветными цветками и размножающееся вегетативным способом.

Ноготки

Этот цветок не только радует глаз своими яркими цветами, но и обладает целым спектром полезных свойств. Она также известна как календула, но часто фигурирует в украиноязычных разговорах как "ноготки". Однако это название не верно.

В украинском языке календула имеет еще и синонимическое название "нагідки".

Согласно академическому словарю, "нагідки" – это род травянистых и полукустовых растений семейства сложноцветных с оранжево-желтыми цветками, собранными в корзины.

Употребление правильных украинских названий растений – это не только вопрос языковой культуры, но и выявление уважения к своему народу и его традициям. Поэтому давайте помнить о богатстве украинского языка и использовать его правильно.

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