'Велике дякую': правильно ли так говорить по-украински и как уместно заменить

В украинском языке существует немало высказываний, которые, на первый взгляд, кажутся вполне нормальными, но на самом деле содержат ошибки. Таких фраз немало, однако наиболее распространены.

Каждый день попадает в ситуации, когда нужно проявить благодарность или принять ее. Для того, чтобы подчеркнуть свою искренность люди часто используют выражение "велике дякую", однако по словам известного учителя и языковеда Александра Авраменко, эта формулировка не верна.

Во время полномасштабной войны России против Украины не только обычные люди, но и политики, медиа и т.п., все осознали, насколько язык играет большое значение в формировании украинской идентичности. Однако всесторонний переход на украинский имеет и негативное проявление в виде множества искаженных языковых оборотов.

Одним из них является невероятно распространенное выражение "велике дякую". То, что люди стремятся проявить искреннюю благодарность и уважение, – это хорошо, однако делать это с помощью этой фразы не стоит.

Слова "дякувати\дякую" – это глагол, а с глаголами, как правило, не сочетаются прилагательными, отвечающими на вопрос "Какой? Какая? Какое?". Например, некорректно говорить "швидке ходити", "міцне спати", ведь это противоречит логике украинского языка.

В то же время можно сочетать прилагательные с существительными и сказать "швидка хода", "міцний сон" и "велика вдячність". Однако если мы хотим проявить свои чувства, а не констатировать факт, то лучше использовать следующие варианты:

Дуже дякую;

Вельми вдячний;

Щиро дякую.

Неудивительно, что за годы Советского Союза, русификации и двуязычия разговорный украинский язык претерпел изменения. Даже сейчас из новостей можно услышать слова "продовжуватися" вместо "тривати", "діючий" вместо "чинний" и "виключення" вместо "вийняток". Однако вся эта калька – это не только безграмотность, но и обрусение.

Регулярно используя кальку по враждебному языку, мы постепенно уничтожаем границы не только между украинским и русским языками, но и между культурами. Последствия этого "слияния" уже все увидели, поэтому давайте избавляться от языковых кручей, чтобы сохранять украинский культурный код и проявлять уважение к себе и своему народу.

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