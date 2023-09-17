Как назвать по-украински 'урон': есть несколько вариантов

Каждый день, читая новости о том, как дроны прилетели в Москву или ракеты поразили российские корабли в порту Севастополя, люди, еще не слишком уверенно говорящие на украинском языке, мысленно подсчитывают нанесенный "урон". Но как правильно перевести это слово?

Ответ дал телеграм-канал Correctarium, публикующий советы по правильному словоупотреблению, переводу, ударениям в украинском языке и т.д. Его специалисты указывают, что "урон" переводится несколькими способами и употребление каждого отдельного слова зависит от контекста.

Самого существительного "урон" в украинском языке нет. Словари не фиксируют эту лексему. Поэтому его употребление в любой форме является ошибкой и русизмом. Правильно переводить его нужно, как "втрата", "шкода" или "збитки".

Видео дня

Если в контексте предложения речь идет о чем-то нематериальном, например чьей-то смерти, лучше применить вариант "втрата" :

Це непоправний урон для нашого краю. — Це непоправна втрата для нашого краю.

Когда рассказываем о разного рода повреждениях и разрушениях, лучше подойдет слово "шкода" :

Ракета нанесла значний урон інфраструктурі. — Ракета заподіяла значної шкоди інфраструктурі.

Если речь идет о вреде в финансовом, денежном выражении, то оптимальным вариантом перевода станут "збитки" :

Війна наносить величезний урон економіці. — Війна завдає величезних збитків економіці.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем заменить в своей речи такие русизмы, как "прострочка", "зажарка" или "беруши".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.