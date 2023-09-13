Как будет на украинском 'просрочка': правильный перевод

Русизмы сильно засоряют язык людей, только переходящих на украинский, и к тому же демотивируют. Неопытные говорящие предпочитают не рисковать вообще, чем начинать разговаривать с большим количеством ошибок. И зря. Ведь в интернете существует немало подборок с правильными переводами сложных слов и устоявшихся выражений, которые могут легко и быстро справиться с искоренением русизмов.

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В частности, немало советов успел дать ныне покойный профессор филологии Александр Пономарев в своем блоге. Вот еще один небольшой список от него, который может стать хорошим упражнением для каждого, кто желает улучшить свой украинский.

Например, возьмем слово "просрочка". Его используют в банковской сфере на обозначение не внесенного в срок платежа или в ежедневном быту в отношении продуктов, у которых истек срок годности. Это очевидный русизм. Профессор Пономарив рекомендовал вместо него использовать слово "прострочення".

Люди, имеющие чувствительный сон, часто используют специальные устройства для блокировки внешних шумов ночью. Это небольшие предметы, которые вставляются в уши. На русском языке их называют "беруши". В украинском языковед посоветовал использовать варианты "вушні затички" или "затички для вух".

Во время приготовления определенных блюд необходимо сделать на сковороде специальную овощную смесь, которую русскоговорящие называют "зажаркой". Корректно перевести ее на украинский можно с помощью слова "засмажка". Профессор отдельно обратил внимание, что ударение здесь должно быть на первом слоге – зáсмажка.

Продолжая кулинарную тему, поинтересуемся, что эксперт рекомендовал тем, кто хочет правильно перевести название такого типа выпечки, как "слойка". В русском языке она образована от термина "слоеное тесто", то есть тесто, состоящее из тоненьких слоев. На украинском так говорить неправильно, ведь в нашем языке нет слова "слой". Такое тесто грамотно называть "листковим". А значит изделие из него – это "листкова булочка".

И напоследок приведем совет Пономарива для тех, кто заботится не только о чистоте речи, но и о своем здоровье. По привычке мы часто говорим, что записались к врачу на прийом. Но профессор посоветовал проверить это слово через однокоренное "приймальня". Именно так называют место, где принимают пациентов или посетителей. А соответствующие часы называют "приймальними", а не "прийомними" Следовательно время, отведенное на непосредственное общение с медиком, лучше называть "прийманням у лікаря".

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