Как навсегда избавиться от одуванчиков из газона: назван лучший метод

На первый взгляд, одуванчик – это не вредное растение, имеющее красивые ярко-желтые цветочки. Но ее мощная корневая система поглощает все питательные вещества из почвы, чем замедляет развитие и рост других саженцев.

Из-за своей способности к быстрому распространению она может выживать почти в любых условиях. OBOZREVATEL нашел действенный метод, который поможет справиться с этим.

Некоторые химические средства могут негативно повлиять на аккуратный газон, поэтому лучше избавиться от нежелательного растения с помощью садовых инструментов. Вы можете выбрать небольшую сапу, лопату или даже шпатель.

Если вы просто вырвете цветок, то через некоторое время он прорастет снова. Нужно удалить полностью его корни. С помощью садовых инструментов аккуратно выкопайте растение так, чтобы в почве не осталось корней. Избавьтесь от одуванчика, потому что его семена могут развеяться ветром и он снова прорастет.

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Также можете попробовать регулярно косить газон. Одуванчик не выдержит постоянных срезов и погибнет. Но не забывайте собирать остатки растения с участка.

Избавиться от сорняков можно и с помощью смеси из уксуса и пищевой соды. Смешайте соду и уксус в соотношении 1:2. Для большего эффекта добавьте столовую ложку моющего средства, все размешайте и распылите на нужные участки.

Повторяйте действия каждый день, пока растения не начнут увядать.

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