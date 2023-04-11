Какие цветы посадить на клумбе, чтобы не было сорняков: защитят другие растения

Сорняки вредят не только огородным культурам, они способны повредить также и цветочной клумбе. Хорошая новость состоит в том, что отдельные цветы могут сами по себе прекращать рост вредных трав и сильно упрощать уход за цветником.

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OBOZREVATEL рассказывает о том, какие растения можно использовать подобным образом. Они позволят избавиться от сорняков экологично и без труда.

Ландыш

По своему поведению этот нежный весенний цветок сам является тем еще сорняком. Ландыши прекрасно растут в тени и на влажной почве и, как достаточно инвазивный вид, эффективно подавляют рост конкурентов. Место, где высажен цветок, нужно будет регулярно прореживать, ведь он склонен сильно разрастаться.

Барвинок, изотома, вербейник и другие "живые ковры"

Растения, способные быстро покрывать достаточно большую площадь, по своей природе подавляют развитие любых конкурентов. Плюс в том, что их распространение несложно контролировать, так что они не завоюют весь цветник, а помогут контролировать его состояние.

Мята

Ароматная трава способна подавлять развитие сорняков и за счет своего запаха будет отпугивать вредителей. Да, мята не имеет эффектных цветов, однако за счет приятного оттенка листьев красиво дополняет другие растения. К тому же ее можно использовать в приготовлении блюд. То есть от мяты на клумбе одна только выгода.

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