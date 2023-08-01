Почему нужно спать в носках: ученые дали неожиданный ответ

Люди, имеющие проблемы с засыпанием, готовы на что угодно, чтобы облегчить себе этот процесс. И хорошим лайфхаком для них может стать сон в носках.

Видео дня

Издание Livestrong собрало научные советы на этот счет. И рассказало, какие преимущества дает такая привычка, а кому она может не подойти.

Чем носки могут помочь во время засыпания

Первый ответ – самый очевидный: они помогают согреть пальцы ног, а ощущение холода в ногах само по себе может препятствовать засыпанию. Следовательно, теплые ноги означают отсутствие этого дискомфорта и более легкое погружение в сон.

Другое объяснение несколько более сложно и основывается на циркадных (суточных) ритмах организма. Помимо прочего, эти ритмы регулируют температуру тела, неукоснительно повышая ее днем и снижая ночью. И когда тело начинает снижать температуру, это является четким сигналом, что пора готовиться ко сну. Именно поэтому более холодная температура в спальне лучше подходит для ночного отдыха.

Чтобы внутренние изменения температуры тела произошли, организм должен иметь возможность эффективно удерживать или терять тепло. Основным органом теплообмена у нас является кожа, пронизанная мелкими кровеносными сосудами – капиллярами. Надетые на ноги носки позволяют расслабить мускулатуру капилляров и расширить их. А это улучшает кровообращение и оптимизирует терморегуляцию. Тело начинает выделять больше тепла и охлаждается.

В результате человек в носках может быстрее засыпать и дольше спать. Этот вывод подтвердило исследование, результаты которого в октябре 2006 года были опубликованы в журнале "Физиология и поведение". Тогда исследователи проверили разные стратегии сна на участниках с проблемами со здоровьем и без них. Одним из расстройств была, например, хроническая бессонница. Выяснилось, что в обеих группах – испытуемой и контрольной – люди, которые надевали на ночь носки, засыпали быстрее, чем те, кто спал босиком.

В апреле 2019 года "Журнал физиологической антропологии" опубликовал результаты подобного исследования. Его авторы показали, что шесть молодых мужчин, отправлявшихся в постели в носках, засыпали в среднем на 7,5 минуты быстрее и спали на 32 минуты дольше по сравнению с теми ночами, когда они спали без носков на ногах.

Ученые предупреждают, что само по себе ношение носков не является панацеей от бессонницы. Кроме того, этот лайфхак может причинить вред людям с нарушениями кровообращения, ведь резинка может пережимать сосуды в ногах.

Другие преимущества сна в носках

Проблемы со сном – не единственное расстройство здоровья, с которым могут помочь надетые в постель носки. Этот элемент одежды также способен помочь справиться с симптомами болезни Рейно. Это нарушение кровообращения, из-за которого определенные части тела, особенно пальцы рук и ног, становятся холодными, онемевшими и обесцвеченными. Носки помогут согреть ноги в таком случае.

Также такой аксессуар к пижаме может облегчить женщинам приливы во время менопаузы. Они сопровождаются усиленным потоотделением и часто возникают именно ночью, чем мешают спать. Они вызваны гормональными колебаниями, нарушающими систему терморегуляции. Носки могут помочь справиться с этой задачей.

А еще с помощью носков можно справиться с сухостью кожи стоп. Перед сном нанесите на стопы крем или лосьон и наденьте хлопчатобумажные носки. Они создадут благоприятный микроклимат, в котором средство впитается лучше и глубже поухаживает за вашей кожей.

Какие типы носков лучше всего подходят для сна

Главным критерием для выбора врачи и эксперты называют комфорт. Носки не должны раздражать кожу или пережимать конечности. Поэтому они не должны, например, "кусаться" или быть слишком тесными.

Предпочтение лучше отдавать натуральным волокнам, таким как хлопок, кашемир или мериносовая шерсть. Эти материалы лучше всего обеспечивают тепло- и воздухопроницаемость. Менять носки для сна нужно каждый день. А также мыть ноги перед тем, как их надеть. Это обезопасит вас от развития нежелательных микроорганизмов.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как помочь себе заснуть в жару даже без кондиционера.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram, Viber и Threads, чтобы быть в курсе последних событий.