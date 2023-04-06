Как наточить нож подручными средствами: быстрый способ
Острый нож – это не только удобно, но и гораздо безопаснее, чем затупленный. Он меньше соскальзывает и работает быстрее и эффективнее, управляться с ним гораздо легче. Поэтому точить ножи нужно вовремя. Но что делать, если под рукой нет специальных устройств, которые сделают лезвие снова рабочим?
Издание Sante Plus собрало несколько эффектных, хотя и неочевидных способов. Инструмент для затачивания ножа можно изготовить из подручных материалов.
Речной камень
Небольшая речная галька с абразивной поверхностью заменит вам брусковую точилку, если ее нет под рукой. Потрите об нее лезвие в направлении от острия и вскоре ваш нож снова станет острым и эффективным.
Другой нож
Этим методом пользуются шеф-повара, когда нужно быстро привести инструмент в порядок. Нож, о который вы затачиваете, крепко возьмите тупым краем вверх. Во вторую руку возьмите затупившийся и потрите его лезвие о тупой край под углом 30 градусов. Несколько раз проведите так лезвием туда-сюда и ваш нож снова будет готов к работе.
Автомобильное стекло
Торцы автостекла достаточно абразивны, чтобы служить в качестве точилки для ножа. Поэтому в походных условиях можно воспользоваться таким способом. Опустите стекло и сделайте несколько движений лезвием ножа по его краю. Часто так лучше не делать, потому что чем может стесать край стекла.
Пилочка для ногтей
Так же в качестве абразива для затачивания можно воспользоваться обычной жесткой пилой для ногтей. Уложите ее на плоскую поверхность и проведите по ней тупым ножом. Уже через несколько минут он станет ощутимее острее. Главное здесь не тереть слишком сильно, ведь зерно пилки может быть довольно крупным для ножа и повредить его при чрезмерных усилиях.
Керамическая посуда
Еще одним вариантом поверхности, которая может наточить нож, является кромка на обратной стороне керамической посуды. Она шершавая на ощупь и достаточно крепкая. Просто поставьте чашку или миску вверх дном и воспользуйтесь этой кромкой для того, чтобы наточить нож.
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