Как безопасно почистить мультиварку: греть не придется

Мультиварка – универсальный девайс и незаменимая помощница на кухне. Она действительно помогает существенно сэкономить время и силы, упрощая процесс приготовления пищи.

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Единственный минус – мойка. Мультиварку следует мыть регулярно после каждого использования. И речь не только о чаше, крышке и клапане. Одной только внутренней обработки влажной тряпкой недостаточно. Как безопасно очистить мультиварку, читайте в материале OBOZREVATEL.

Для качественной очистки подойдет двухэтапный метод. Покупать дорогостоящие моющие средства или делать специальные растворы не придется.

Необходимые ингредиенты:

нашатырный спирт

перекись водорода

сода

вода.

Шаг 1. Возьмите маленькую миску и налейте в нее нашатырный спирт.

Шаг 2. Поставьте емкость с нашатырным спиртом на дно мультиварки, предварительно вытащив чашу.

Шаг 3. Емкость с нашатырным спиртом следует оставить в мультиварке на несколько часов, а лучше на ночь. Пары аммиака очистят поверхности. Важно плотно закрыть крышку, чтобы аммиак подействовал.

Шаг 4. Достаньте емкость и вылейте аммиак. Накипь и нагар можно быстро и легко удалить влажной тряпкой.

Шаг 5 Можно дополнительно протереть мультиварку смесью перекиси водорода и соды.

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