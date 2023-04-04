Как безопасно почистить мультиварку: греть не придется
Мультиварка – универсальный девайс и незаменимая помощница на кухне. Она действительно помогает существенно сэкономить время и силы, упрощая процесс приготовления пищи.
Единственный минус – мойка. Мультиварку следует мыть регулярно после каждого использования. И речь не только о чаше, крышке и клапане. Одной только внутренней обработки влажной тряпкой недостаточно. Как безопасно очистить мультиварку, читайте в материале OBOZREVATEL.
Для качественной очистки подойдет двухэтапный метод. Покупать дорогостоящие моющие средства или делать специальные растворы не придется.
Необходимые ингредиенты:
- нашатырный спирт
- перекись водорода
- сода
- вода.
Шаг 1. Возьмите маленькую миску и налейте в нее нашатырный спирт.
Шаг 2. Поставьте емкость с нашатырным спиртом на дно мультиварки, предварительно вытащив чашу.
Шаг 3. Емкость с нашатырным спиртом следует оставить в мультиварке на несколько часов, а лучше на ночь. Пары аммиака очистят поверхности. Важно плотно закрыть крышку, чтобы аммиак подействовал.
Шаг 4. Достаньте емкость и вылейте аммиак. Накипь и нагар можно быстро и легко удалить влажной тряпкой.
Шаг 5 Можно дополнительно протереть мультиварку смесью перекиси водорода и соды.
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