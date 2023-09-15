Как легко уснуть за две минуты: безотказный военный метод

Проблема с засыпанием – одна из самых чувствительных, ведь невыспавшийся человек плохо чувствует себя физически, не способен к полной концентрации внимания и качество его жизни и работы падает. Поэтому мы так часто ищем лайфхаки, как облегчить засыпание.

Одним таким способом поделился канадский фитнес-блогер Джастин Огюстин. По его словам, этим методом пользуются военные, которым в силу профессии приходится спать в разных условиях. Поэтому их учат засыпать так, чтобы через две минуты они достигли нужной степени расслабленности и погрузились в сон.

При этом Огюстин пообещал своим подписчикам (а их у него 1,7 млн), что научиться пользоваться этим методом можно всего за шесть недель регулярной практики. Успеха при этом достигают 95% людей. Впервые этот метод описал американский тренер по легкой атлетике Ллойд Бауд Уинтер в своей книге "Расслабься и побеждай: выступление на чемпионате". Вот какие шаги он включает.

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Расслабьте все лицо

Закройте глаза и начните дышать медленно и глубоко. Постепенно расслабьте все мускулы лица. Для начала попробуйте первым расслабить лоб и двигаться вниз – к щекам, языку, губам, челюстям.

Снимите напряжение с плеч и рук

Ваша задача – отпустить любое напряжение в теле. Поэтому продолжайте двигаться вниз и расслаблять мышцу за мышцей. Расслабьте шею и трапеции – у вас должно появиться ощущение, что вы проваливаетесь в мягкое кресло или матрас. Двигайтесь дальше по рукам от плеч к пальцам. Сначала пройдитесь по одной руке, затем по другой. Не забывайте дышать медленно и глубоко.

Расслабьте остальное тело

По тому же принципу освободите от ощущения напряжения грудь, живот и спину. Расслабьте поочередно обе ноги. В конце концов вы должны почувствовать, как ваше тело стало мягким и налилось теплом. Но постарайтесь не задумываться об этом.

Очистите свой разум

Сконцентрируйтесь на каком-нибудь приятном и расслабляющем образе. К примеру, вы лежите в лодке посреди озера. Вас мягко качает на волнах, а сверху светит теплое солнце. Или вы лежите в совершенно темной комнате в бархатном черном гамаке. Вы можете выбрать любой образ, сработающий для вас.

Волшебная мантра

Если успокоить мысли не удается, начните мысленно спокойно говорить себе: "Не думай". Повторяйте эту мантру в течение 10 секунд. По крайней мере, это должно помочь вам отвлечься от мыслей о том, что может иначе не дать вам заснуть.

После этого вы должны расслабиться, чтобы погрузиться в спокойный сон. Правильное засыпание является важным условием качественного сна в целом.

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