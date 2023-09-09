Забудьте об этой пище перед сном: какие продукты провоцируют храп

Храп может возникнуть у любого человека и в любом возрасте. Это неприятное явление мешает спать и может предупреждать о проблемах со здоровьем.

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Однако от храпа можно избавиться, если изменить свой рацион. Издание Mirror узнало у экспертов, какие продукты негативно влияют на организм человека.

Нужно выбирать полезную пищу, потому что некоторые блюда могут спровоцировать храп у человека, который никогда этим не страдал.

По словам экспертов, неправильное питание может привести к воспалению в носовых проходах, что создает громкие хрипы и дребезжание во время сна.

Хотя изменение рациона не может полностью остановить храп, но это может помочь вам справиться с симптомами и уменьшить их.

Молочные продукты

Прежде всего, нужно избавиться от привычки есть молочные продукты перед сном. Мороженое, йогурт, кефир содержат лактозу и это увеличивает выработку слизи, что может способствовать храпу.

Сладости, газированные напитки и выпечка

Конфеты, пирожные, печенье и сладкая газировка приведет к воспалению горла и носовых проходов. Хлеб и выпечка усиливают молекулы, образующие слизь во время храпа.

Фастфуд

Такую вредную пищу вообще следует избегать в своем рационе. Эта пища с высокой степенью обработки может повлечь застой в дыхательной системе и даже вызвать расстройства пищеварения, что нарушит режим сна и негативно повлияет на ваше самочувствие.

Жирное мясо

Жирные куски мяса могут вызвать у людей храп, поскольку высокое содержание белка и насыщенных жиров способствуют образованию мокроты. Попытайтесь вообще отказаться от перекусов перед сном, чтобы сохранить свое здоровье.

Если вы хотите навсегда избавиться от этой неприятной привычки, то следует отказаться от алкоголя, курения и привести свое тело в форму, чтобы не было лишнего веса. Но периодический храп – это нормальное явление, это может быть признаком снижения уровня кислорода в крови, высокого кровяного давления или диабета 2 типа.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие привычки портят ваш сон и негативно влияют на ваше здоровье.

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