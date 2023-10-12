Как легко избавиться от храпа: ученые нашли выход

Храп является серьезной проблемой и для пар, выбирающих совместный сон, и для людей, которые спят одни. Беспокоящий партнера шум и проблемы с дыханием у храпящего приводят к тому, что полноценно не высыпается никто.

Поэтому поиски причин и соответственно путей решения этой проблемы продолжаются уже давно. И учёные уже предложили несколько действенных методов. В частности, как пишет издание Mirror, с легким храпом поможет справиться обычная вода.

Все, что нужно делать для смягчения проявлений проблемы, это пить больше чистой воды и поддерживать гидратацию тела на достаточном уровне. При этом чай, кофе и сладкие напитки не подходят для этой задачи. Речь идет исключительно о простой воде. Возможно, газированной и сдобренной кусочком какого-нибудь фрукта, но не более того.

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С точки зрения физиологии, храп возникает, когда мы расслабляемся во сне, и некоторые участки дыхательных путей сужаются, вызывая вибрации во рту, носу, горле или языке. Поддержка достаточной гидратации может означать, что в этих областях будет образовываться меньше слизи, что в свою очередь облегчит проявления храпа.

Кстати, по этой же причине люди чаще храпят после употребления алкоголя. Крепкие напитки выводят из организма воду и нередко обладают высоким уровнем содержания сахара, который, как известно, увеличивает выработку слизи.

Курение также вызывает выделение слизи и обезвоживание. И это еще один фактор, который может усугублять храп. Поэтому врачи рекомендуют ограничить потребление алкоголя, не курить на ночь и не забывать пить воду в течение дня.

В среднем человеку нужно от 6 до 8 стаканов жидкости в день, хотя эта норма может увеличиваться, если вы кормите грудью, стоит жаркая погода, вы плохо себя чувствуете или испытываете физические нагрузки.

Должной гидратацией можно облегчить не только проблему храпа. Вода помогает регулировать температуру тела, служит смазкой для суставов, защищает спинной мозг, обеспечивает очищение тела от ненужных веществ через пот и мочу. Употребление достаточного количества воды может помочь в потере веса: некоторые исследования показывают, что это может повысить метаболизм и снизить аппетит.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что полностью полагаться на употребление воды в решении проблемы храпа не стоит. Если вы часто просыпаетесь по ночам, ваш храп очень громкий, и, в частности, если ваше дыхание при этом время от времени останавливается, а также появление одышки во сне может указывать на серьезное состояние, которое требует лечения. Поэтому, если вы чувствуете, что проблема вас действительно донимает, обязательно обратитесь за помощью.

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