Как коты предсказывают погоду: знаки, предвещающие дождь и потепление

Издавна в народе говорили, что коты могут предсказывать погоду. По поведению четырехлапых прочили, когда придет похолодание и следует ли вскоре ждать дождей.

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Важно уметь "расшифровывать" знаки, которые показывают нам домашние питомцы своим поведением. Как коты предсказывают погоду и что делают перед дождем и потеплением – читайте в материале OBOZREVATEL.

Будет ли дождь

Есть ряд народных примет, согласно которым кот может почувствовать приближение непогоды.

К примеру, перед дождем любимец будет пить больше воды, чем обычно. А еще перед непогодой животное будет намывать мордочку, хвост и уши.

Есть и довольно интересные приметы: если кот начинает храпеть или чихать – следует ожидать дождей. Однако это также может быть признаком проблем со здоровьем у животного, так что не стоит слишком полагаться на народные суеверия, лучше в таком случае запланировать визит к ветеринару.

Как кот указывает на приближение холодов

Здесь все очевидно: при приближении холодов кот ищет теплое место. Он может спать у батареи, обогревателя, на теплом одеяле, в шкафу и возле других источников тепла. Также кот будет сворачиваться клубком и прикрывать нос лапой.

Кошачьи приметы о потеплении

Если кот начал потягиваться, образуя телом дугу – значит, вскоре на улице будет тепло. Кроме того, кот будет ложиться спать не клубочком, а полукругом, или лениво растянувшись животомвверх.

Перед жарой кот будет выбирать прохладные места для сна – подоконник, ванную или пол.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким образом коты благодарят хозяина и проявляют к нему благосклонность.

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