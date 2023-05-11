Почему коты чихают: причина может быть очень серьезной

Периодическое чихание у кота является нормальным явлением, и если ваш пушистик чихнул раз или два – поводов для беспокойства нет. Возможно, ему в носик попала какая-нибудь пылинка или собственная шерсть и он рефлекторно избавляется от чужеродного тела. Иногда кошки чихают из-за волнения или определенных движений.

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Однако, если чихание регулярно и сопровождается другими симптомами, вероятно, придется обратиться к ветеринару. Издание Pets WebMD рассказало о причинах чихания у кошек подробнее.

Инфекция

Одной из основных причин чихания у мурлыки является инфекция. Подобно простуде у людей, эти инфекции чаще встречаются у молодых кошек, особенно у тех, кого берут из приютов. Многие из этих инфекций можно предотвратить с помощью ранней и полной вакцинации.

Инфекции бывают бактериальными, вирусными и грибковыми. Чтобы определить, что именно подхватил ваш кот, ветеринар скорее всего возьмет мазок изо рта, горла, глаз или носа. По его результатам и будет назначено лечение.

Распространенными вирусными инфекциями, вызывающими чихание у мурлык являются кошачий герпес и калицивирус. Переболев, кот остается носителем такой инфекции и хозяину нужно внимательно следить за его здоровьем. И обязательно делать ежегодные прививки, чтобы предотвратить рецидив.

Среди других заболеваний, вызывающих чихание у кошек, можно перечислить:

инфекционный перитонит кошек,

вирус иммунодефицита кошек;

кошачий лейкоз;

хламидиоз;

бордетелла;

микоплазма.

Аллергия

Как и люди, коты бывают очень чувствительны к аллергенам. Итак, если ваша кошка чихает не постоянно, а иногда, и вас это беспокоит, поищите, что может раздражать ее носовые ходы. Это происходит после того, как вы зажгли свечи перед ужином? После того как ваша кошка сходила на лоток? После того как вы убрали дом?

Типичными кошачьими аллергенами являются:

сигаретный дым;

духи;

спреи от вредителей;

наполнители для кошачьих туалетов, особенно создающие пыль;

чистящие средства;

свечи;

домашняя пыль;

растительная пыльца

У кошек аллергия является менее распространенной причиной чихания, чем у людей. Дополнительным симптомом этого состояния является зуд кожи у домашнего любимца.

Другие причины чихания у кошек

Менее распространенными факторами, которые могут заставить вашего любимца чихать могут быть:

инородное тело в дыхательных путях;

воспаление корней зубов;

очень редко, но все же это может являться симптомом рака.

Если вы не знаете, почему чихает ваш кот, обязательно покажите его ветеринару. Особенно, если чихание сопровождается другими симптомами. К примеру:

выделение из глаз, отек или язвы;

обильные выделения из носа, особенно желтоватые или зеленоватые;

усталость и подавленное состояние;

высокая температура;

слюноотделение;

снижение аппетита или потеря веса;

увеличенные лимфатические узлы;

свистящее дыхание или кашель;

плохое состояние шерсти;

затрудненное дыхание;

диарея.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал об объяснении ученых, почему коты мурчат.

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