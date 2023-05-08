Как извиняются кошки: три распространенных признака

Коты тоже умеют чувствовать вину и способны извиняться. Поэтому стереотип о котах, как об эгоистических, неблагодарных и немного наглых животных может быть разрушен.

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Естественно, кошачье чувство вины существенно отличается от человеческого. Какие признаки свидетельствуют о том, что кот расстроен и просит прощения – читайте в материале OBOZREVATEL.

Кошки реагируют на настроение и эмоциональное состояние хозяина. Все зависит от характера любимца – некоторые четырехлапые более склонны к эмпатии, другие имеют независимый и своенравный характер. Эмпатический кот, заметив, что хозяин расстроен, попытается его успокоить. Со стороны может казаться, будто кот просит прощения и хочет искупить свою вину.

Специалисты объяснили, что существует несколько характерных признаков, свидетельствующих о таком поведении.

Проницательный взгляд

Самым распространенным проявлением того, что кот пытается извиниться, является его проницательный взгляд. Любимец часто садится напротив хозяина и смотрит на него, не отводя глаз. Этот взгляд может показаться очень грустным и покорным. Кот словно осознает свою вину и просит хозяина не сердиться.

Кошачьи "подарки"

В этом случае кот будет приносить хозяину свои игрушки или любимые вещи. Дворовые коты могут даже "порадовать" пойманной добычей: птицей или мышью. Таким образом животное словно пытается пожертвовать любимой вещью или задобрить хозяина "подарком".

Тактильные извинения

Чувствуя вину, кот может начать проявлять тактильную ласку. Он будет лезть к хозяину на руки, мурлыкать на коленях, тереться о ноги, ласкаться и нежиться. Устоять перед такими проявлениями любви будет действительно сложно.

Кстати, не такие уж коты эгоисты, которыми их рисуют. У них есть свои способы выразить благодарность. Первый и наиболее явный признак – мурлыканье. Коты мурлыкают, когда чувствуют себя в безопасности. Это также является проявлением удовольствия и расслабления. Какими еще жестами благодарят кошек и как показывают благосклонность – читайте в материале.

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