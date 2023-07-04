Как избавиться от запаха рыбы на кухне: простые способы

Рыба не только вкусная, но и полезная, ведь содержит большое количество жирных кислот омега-3, витаминов D и B12. Это важный источник селена, выполняющего защитную функцию для клеток, йода, поддерживающего обмен веществ, белка, фосфора, магния и кальция.

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Приготовить рыбу несложно, однако многие избегают кулинарных экспериментов с рыбными продуктами из-за специфического запаха. Издание Southern Living рассказало, как избавиться от запаха рыбы на кухне.

Лайфхаки при приготовлении рыбы

Сырая рыба не должна иметь острого неприятного запаха. Отталкивающая вонь означает, что рыба несвежая и может быть опасной для здоровья. Как правило, рыба не начинает сильно пахнуть, пока не начнется процесс термической обработки.

Обеспечить циркуляцию воздуха нужно до, во время и после приготовления пищи. Если погода позволяет, откройте окно или включите вентиляцию.

Также важно помнить, что уровень запаха рыбы зависит от способа ее приготовления. Фольга и бумага могут свести к минимуму ароматные испарения.

Что делать после приготовления рыбы

Уксус

Уксус – эффективный нейтрализатор запахов. В кастрюлю нужно налить 1 чашку воды и добавить 3 столовых ложки белого уксуса. Ставим емкость на плиту и ждем несколько минут после закипания. Уксусная кислота быстро нейтрализует щелочные ароматы.

Специи

Молотый имбирь, гвоздика и палочки корицы – идеальные заменители химических ароматизаторов. Для быстрого и эффективного эффекта их нужно прокипятить. Наливаем в кастрюлю воду, добавляем специи и держим в открытой емкости после закипания не менее 15 минут.

Лимонная кислота

Еще одним популярным нейтрализатором запаха является лимон. Измельчите кожуры цитрусовых, например апельсинов, лимонов или лаймов и положите их на блюдце на кухонном столе.

Ароматическая свеча

Зажгите ароматические свечи с запахом лаванды, хвои или цитрусовых. Однако избегайте насыщенных восточных, цветочных и сладких ароматов – они не смогут нейтрализовать рыбный запах, а только смешаются с ним.

Напомним, OBOZREVATEL публиковал подробную инструкцию, как сделать ароматические саше собственноручно. Какие травы, кроме лаванды, можно использовать в качестве наполнения читайте в материале.

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