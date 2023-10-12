Как избавиться от запаха дыма на одежде: поможет популярный продукт из кухни

Запах дыма пропитывает ткань и простое проветривание не поможет избавиться от него. Но не всегда и стиральные средства могут справиться с этой проблемой, поэтому одежду нужно сразу стирать, а не ждать, пока запах исчезнет сам по себе.

OBOZREVATEL нашел действенный лайфхак, который поможет избавиться от дыма без лишних усилий. Для этого вам понадобится только один натуральный ингредиент, который есть на каждой кухне.

Пищевая сода

Сода – это естественный нейтрализатор запахов. Смесь поможет не только удалить стойкие пятна или неприятный аромат из холодильника, но и справится с такой распространенной проблемой.

Надо сразу действовать, если вы услышали запах дыма на одежде, чтобы ткань еще больше не просочилась им. Загрузите вещи в стиральную машину и добавьте чашку пищевой соды в барабан или в отсек к стиральному порошку. Также не забывайте добавить средство для стирки.

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Включите соответствующий режим. Затем высушите одежду на свежем воздухе или в хорошо проветриваемой комнате.

Если после первой стирки запах все еще остался, то повторите процедуру снова.

Также с помощью пищевой соды, вы можете избавиться от запаха затхлости. В миске теплой воды разведите пол стакана соды и замочите вещи на 30 минут, затем высушите. Вам даже не придется использовать стиральную машинку.

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