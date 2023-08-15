Как избавить одежду запаха затхлости даже без стирки: домашние уловки

Если вы забудете выстиранную одежду в стиральной машине или она будет долго находиться во влажном помещении, в тканях может появиться запах затхлости. Чтобы избавиться от него, чаще всего вещи просто снова стирают. Но можно и воспользоваться быстрыми лайфхаками.

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OBOZREVATEL рассказывает, как вернуть вещам свежесть с помощью подручных средств. На обработку уйдет некоторое время, но результат того стоит.

Сушка на солнце

Запах затхлости возникает из-за развития в ткани определенных бактерий, а солнечный свет является естественным дезинфектором. Поэтому, чтобы освежить вещи, их можно прокалить на солнце. Разложите или развесьте одежду в солнечном месте. Ультрафиолетовые лучи убьют бактерии, вызывающие неприятный запах, а свежий воздух поможет вывести его. Главное – расположить вещи так, чтобы воздух хорошо через них проходил.

Белый уксус

Несмотря на то, что сам уксус имеет специфический аромат, он является хорошим нейтрализатором для посторонних запахов. Чтобы использовать его свойства, добавьте в миску с водой четверть стакана белого уксуса и замочите в этом растворе вещи на 30 минут, после чего высушите их на открытом воздухе.

Пищевая сода

Так же устранить запах затхлости поможет раствор пищевой соды. В тазу теплой воды разведите полстакана этого средства и тоже замочите вещи на 30 минут, а затем высушите естественным образом.

Проветривание

В не очень сложных случаях может помочь простое вывешивание одежды в хорошо проветриваемом месте, в идеале – на улице. Проветривать нужно достаточно долго, но в конце концов запах должен исчезнуть.

Спреи, нейтрализующие запах

На рынке доступны спреи, специально предназначенные для нейтрализации запахов одежды. Они могут быть полезны в тех случаях, когда у вас нет времени попробовать другие методы. Но важно понимать, что они не устраняют, а только маскируют проблему.

Водка

Водка, особенно крепкая, может помочь нейтрализовать запахи. Смешайте напиток с водой в равных пропорциях, залейте в пульверизатор и опрыскайте смесью одежду. А затем вывесьте вещи в хорошо проветриваемом месте для просушки. Спирт поможет убить бактерии, а когда он улетучится, то уберет с собой неприятный запах.

Использованные чайные пакетики

Чайные пакетики, особенно зеленого чая, помогают поглощать неприятные запахи. Полностью просушите пакетик, положите его туда, где нужно избавиться от неприятного запаха, и оставьте на ночь. На следующий день запах должен исчезнуть, а пакетик можно будет выкинуть.

Сушильная машина

Если у вас есть сушилка, просто пропустите влажную одежду через цикл сушки с использованием смягчителя для ткани. Это должно удалить запах.

Стирка

Если быстрые методы не помогают, придется все же стирать вещи. Это точно устранит бактерии из ткани и вымоет запах. И постарайтесь больше не забывать стирку в машине.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какие вещи нельзя стирать с кислородным порошком, чтобы не повредить их.

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