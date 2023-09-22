Почему нет никакого смысла сортировать вещи для стирки: существует только одно исключение

Каждая хозяйка знает, что перед стиркой нужно разделить вещи по цвету. Это необходимо для того, чтобы ткань не закрасилась в другой оттенок и не стала тусклой.

Но OBOZREVATEL узнал, почему нет смысла уже так делать и можно ли стирать вместе разноцветную одежду. Все это зависит от типа ткани, моющего средства и стиральной машинки.

Большинство одежды, которая есть сейчас в магазинах, производят из синтетических волокон и окрашивают ее более стойкими красителями, поэтому такие вещи выдерживают разные циклы стирки и сохраняют свой цвет.

Конечно ткани из натуральных волокон следует отдавать в химчистку, стирать в ручную или стирать отдельно от другой одежды, включив режим деликатной или ручной стирки. Натуральные материалы легче испортить, поэтому они нуждаются в особом уходе.

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Качественные моющие средства и современные стиральные машины обеспечат вам быструю очистку, которая не приведет к выцветанию одежды. Синтетические материалы недолговечны и частая стирка может их испортить, но это уже вопрос к производителям.

Спортивную одежду, как и натуральные ткани, нужно стирать отдельно. Для нее даже есть специальные моющие средства, сохраняющие упругость материала и цвет. Спортивная форма требует более частой и более глубокой очистки, потому что после тренировки на влажной ткани появляется благоприятная среда для развития бактерий и микробов. Поэтому одежду нужно стирать при более высоких температурах, а такой цикл стирки может не подойти для других тканей.

Ранее OBOZREVATEL публиковал советы эксперта, которые помогут избежать выцветания постельного белья при стирке.

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