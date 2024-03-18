Как избавиться от тли на огороде: самые эффективные методы

Тля – садовый вредитель совсем небольшого размера, но вред она способна нанести огромный. Насекомые объедают зелень с растений практически полностью. Собрать ее вручную сложно, ведь тли быстро бегают. А еще очень быстро размножаются. А выделения вредителя – медовая роса – способствует распространению грибковых инфекций.

Так что появление тлей на огороде – это настоящая катастрофа. Как с ней бороться, узнавал OBOZ.UA. У экспертов по огородничеству есть несколько советов на этот счет.

Профилактика

Как и с какой-либо другой проблемой, появление тли легче предупредить, чем потом вывести насекомых со своего огорода. Для этого нужно соблюдать определенные правила санитарной обработки растений.

Прежде всего, их нужно вовремя обрезать. Удалять все мертвые и поврежденные побеги, снимать прикорневую поросль. Все срезанное нужно правильно утилизировать, ведь в таких ветвях и любит селиться тля.

Также следует привлекать в сад насекомых, которые не вредят растениям, зато питаются тлей. В первую очередь речь идет, конечно, о божьих коровках. Также с задачей хорошо справятся журчалки и златоглазки. Они помогут решить проблему, даже если тли уже появились.

Необходимо бороться с муравьями на участке. Эти насекомые питаются медовой росой и буквально пасут тлей, охраняя их от природных врагов. Под их наблюдением вредитель размножается очень быстро.

Эффективной будет и высадка на участке растений, отпугивающих тлю. Такими растениями являются пижма и тысячелистник. Из огородных культур и трав к ним можно отнести чеснок, мяту, фенхель и череду.

Выведение тлей

Чтобы избавиться от тлей, можно купить готовые химические препараты, которые уничтожают этого вредителя. Но помочь могут и некоторые самодельные средства.

Отвар из пижмы

Залейте 1 кг травы 10 литрами воды и вскипятите. Дайте отвару остыть и процедите его. К полученной жидкости добавьте несколько столовых ложек хозяйственного мыла и опрыскивайте полученным раствором растения.

Табачная настойка

Сто граммов табака залейте 2-3 литрами кипятка и поставьте в темное место на 2 дня. После этого настойку процедите и разбавьте чистой холодной водой, чтобы получилось 10 литров средства. Так же растворите в полученной жидкости несколько столовых ложек мыла и опрыскивайте огород.

Табачно-луковый отвар

Возьмите по 200 граммов табака и луковой шелухи, залейте их 10 литрами воды, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и оставьте кипятиться на 2 часа. После этого в совсем горячий отвар вбросьте 200 грамм чеснока и дайте жидкости остыть. Напоследок средство процедите и опрыскивайте им свой участок.

Также важно в случае появления тли смывать с растений медовую росу. Это убережет насаждения от распространения сажистого грибка.

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