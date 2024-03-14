Как избавиться от надоедливых муравьев в саду: радикальные способы

Муравьи – в целом очень полезные для экосистемы насекомые, которые помогают поддерживать плодородие почвы и уничтожают вредителей. Но на дачном участке они сами могут начать портить урожай или надокучать во время отдыха.

К счастью, существует немало способов, держать муравьев подальше от своего домика и огорода. OBOZ.UA рассказывает о наиболее эффективных и радикальных с точки зрения решения проблемы.

Залейте муравейники кипятком

Один из самых простых и бюджетных способов устранения муравейника предполагает только использование горячей воды. Просто вскипятите чайник и вылейте его содержимое в гнездо муравьев. На одно уйдет примерно 7-10 литров кипятка. Вливать его нужно точно, чтобы убедиться, что муравейник смыло полностью. Этот метод можно повторять несколько раз или использовать в течение нескольких дней, чтобы убедиться, что муравьи полностью исчезли. Его можно совместить с любым из следующих методов. Единственная оговорка – использование кипятка на газоне вместе с муравьями убьет также траву.

Воспользуйтесь белым уксусом

Белый уксус, способный убрать все в доме, также позволяет легко избавиться от вредителей. Просто смешайте равные части белого уксуса и воды, а затем с помощью воронки осторожно вылейте раствор в муравейник. Смеси также должно быть достаточно для полного промывания – это, напомним, примерно 7-10 литров. Запах уксуса, который останется в земле, также на время защитит от возвращения муравьев, ведь они его не выносят. Для большей эффективности этот метод тоже следует комбинировать с другими.

Распылите над муравейником инсектицидное средство

Хотя использование натуральных растворов хорошо подходит, если у вас во дворе бегает ребенок или домашнее животное, но их использование часто растягивается во времени. Потому точечная обработка муравейников инсектицидами может стать эффективным и постоянным решением. Выбирайте жидкое или гранулированное средство и четко следуйте инструкциям на упаковке. Немаловажный нюанс, инсектицидные средства можно использовать на газонах, в садах и огородах. На пастбищах эти средства не годятся.

Посыпьте муравейник диатомитом

Диатомит – это горная порода, состоящая преимущественно из панцирей диатомовых водорослей. Это полностью природное вещество на минеральной основе. Невооруженным глазом он может казаться мягким и меловым, но под микроскопом видно, что имеет острые края. Именно эта его особенность позволит отвадить муравьев от вашего участка. Даже если нанесенные диатомитом царапины не остановят их, то порода все равно проникнет под внешний панцирь насекомого и вызовет его обезвоживание и гибель. Диатомит нетоксичен для животных и людей. Но все равно выбирайте тот, у которого есть маркировка о нетоксичности. Для полного устранения муравьев придется провести несколько обработок или скомбинировать метод с каким-нибудь другим.

Сделайте инсектицид из буры и сахара

Одна из самых сложных частей уничтожения муравейника - добраться до самых дальних глубин подземной колонии. С этим может справиться смесь буры и сахара. Бура нарушает обмен веществ у муравьев и вызывает их гибель, но чтобы заставить их съесть яд, понадобится сахар. Возьмите оба вещества в равных пропорциях, хорошо перемешайте и рассыпьте рядом с муравейником. Насекомые начнут есть смесь и на себе заносить в муравейник, что вызовет гибель особей еще и под землей. Чтобы подействовать, такому инсектициду понадобится некоторое время.

Воспользуйтесь готовыми приманками для муравьев

Эти устройства работают по тому же принципу, что и бура с сахаром, просто вам не придется готовить и рассыпать смесь. Поставьте готовую приманку у муравейника и насекомые начнут собираться к ней и есть яд. Ингредиенты такой приманки предназначены для медленного уничтожения муравьев, воздействуя на их пищеварительную систему, давая им достаточно времени, чтобы внести яд во все слои колонии. А защитная оболочка устройства делает содержимое устойчивым к дождю, ветру и другим внешним условиям.

Разбросайте кожуру цитрусовых вокруг муравейника

Только что доели апельсин? Бросьте кожуру рядом с муравейником, чтобы избавиться от вредителей. Этот трюк работает с любыми цитрусовыми фруктами. Ароматические масла и вещество D-лимонен из кожицы отпугивают муравьев двумя средствами. Во-первых, D-лимонен имеет сильный запах, который маскирует следы феромонов муравьев, что нарушает их ориентацию и пространстве. А также вещество обладает инсектицидными свойствами. Когда муравьи вступают в контакт с D-лимоненом, это может повлиять на нервную систему и дыхательные функции, что приведет к гибели насекомого. Для более глубокой обработки можно смешать пузырек эфирного цитрусового масла с 3-4 литрами воды и влить эту жидкость прямо во вход муравейника.

Попробуйте трюк с мусорным мешком, чтобы нагреть муравейник

Муравьи плохо переносят высокую температуру. В жару перегреть их дом можно с помощью черного мусорного пакета. Просто накройте муравейник таким пакетом и прижмите его края чем-нибудь тяжелым. Цель этого трюка не в том, чтобы не дать муравьям убежать, а в том, чтобы превратить муравейник в непригодную для жизни сауну.

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