Шерсть будет везде: какие породы кошек больше всего линяют

Кошки наполняют жизнь радостью и положительными эмоциями. Однако многие боятся заводить домашнего любимца из-за чрезмерного количества шерсти, которое потом заполонит всю квартиру. Линька – это естественный процесс, который просто невозможно предотвратить. Но правильный уход позволит сделать ен менее заметной.

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Людям, склонным к аллергии не советуют заводить животных со слишком пушистой шерстью. Какие породы кошек больше всего линяют – читайте в материале OBOZREVATEL.

Персидская кошка

Персидская кошка линяет независимо от времени года. Ее шерсть действительно будет повсюду: на вещах, на полу, в шкафу, в постели и даже в еде. Персидских кошек необходимо регулярно вычесывать специальной щеткой, иначе шерсть будет сбиваться в комочки.

Мэйн-кун

Большие мейн-куны имеют роскошную шерсть. Мейн-куны линяют не так часто, как, например, персидские кошки, но когда уже начинает линять – то очень сильно. В межсезонье животное теряет густой подшерсток. Вычесывать и купать мейн-кунов следует регулярно, обязательно используя специальные кошачьи щетки и шампуни.

Регдол

Шерсть у редголов длинная, мягкая и шелковистая. Весной и осенью редголы также меняют свой подшерсток, поэтому склонны к сильной и внезапной линьке.

Сиамская кошка

Сиамская кошка имеет короткую и шелковистую шерсть. Часто, выбирая короткошерстных любимцев, хозяева полагают, что такие животные будут линять меньше. Это не касается сиамской кошки, которая линяет круглый год и очень сильно.

Британская короткошерстная кошка

Еще один парадокс – от короткошерстных "британцев" в доме будет очень много шерсти. Эти коты имеют очень густую шерсть и особенно будут линять в период смены сезонов. Вычесывать британских кошек можно щеткой или специальной перчаткой.

Сфинкс

То, что у сфинксов нет шерсти, не означает, что эти коты не линяют. Сфинксы линяют кожей, которая начинает отшелушиваться. Эти чешуйки могут даже вызвать аллергию. Сфинксов нужно регулярно купать и увлажнять их кожу.

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