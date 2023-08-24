Как избавиться от резкого запаха краски при ремонте дома: хитрые способы

Этот день настал – вы решились на ремонт. Содрали старые обои, обновили стены, возможно, даже уложили новый паркет. И когда, казалось бы, самое сложное позади, и можно наконец-то насладиться новым интерьером, идеальность момента портит запах краски.

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Резкий запах выветривается слишком долго и может вызвать ухудшение самочувствия и головные боли. Как избавиться от резкого запаха краски, рассказало издание Express.

Запах краски может быть опасен из-за растворителей, которыми разбавляют лакокрасочный материал. При высыхании испаряются молекулы ацетона и другие токсичные вещества, обеспечивающие жидкое состояние суспензии. Лучше выбрать краску с водоэмульсионным составом, где в качестве основы используют обычную воду.

Дешевые краски могут даже содержать ядовитые вещества – они попадают в организм через дыхательные пути, разносятся по кровеносной системе и достигают мозга, нанося вред нервной системе.

Более дорогие и качественные краски обладают менее заметным запахом – по прогнозам производителей он испаряется через 36-48 часов после использования.

Майкл Ролланд, управляющий директор The Paint Shed, утверждает, что запах иногда может сохраняться в домах по несколько недель. Хорошая вентиляция – основное условие для выветривания, но есть и другие способы ускорить процесс.

"Убедитесь, что вы открыли окна в комнате, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Чтобы ускорить процесс, наполните два ведра водой и поставите их в разных углах комнаты. Вскоре вода поглотит часть паров краски, уменьшив запах", – отметил Ролланд.

Этот лайфхак очень старый, его использовали еще в XIX веке.

Можно использовать и пищевую соду. Самый простой способ – поставить в комнате две емкости, наполовину наполненные содой и оставить на 24 часа.

Ролланд советует насыпать чуть-чуть пищевой соды поверх ковра. Несколько часов будет достаточно, чтобы абразивные частицы "впитали" запах краски.

Альтернативный метод "без отходов" подразумевает использование кофейной гущи для замены химического запаха более приятным ароматом. Принцип действия аналогичен – положите кофейную гущу в блюдца и расставьте по комнате на ночь.

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