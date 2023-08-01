Как быстро обновить дома обои: поможет кухонный продукт

Если на обоях появляются пятна, а ремонт пока не входил в ваши планы, можно спасти ситуацию подручными средствами. Один доступный ингредиент избавит от жира, отпечатков пальцев и других загрязнений.

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Следует только приготовить эффективную пасту. Издание House Digest рассказало детали.

Необходимые ингредиенты:

пищевая сода;

вода.

Смешайте в емкости одну столовую ложку соды с одной чайной ложкой воды. Нанесите смесь на чистую губку или ткань и осторожно протрите загрязненный участок обоев. Средству нужно время, чтобы подействовать. Установите таймер на пять-десять минут, в зависимости от того, насколько сильное пятно, а затем осторожно удалите смесь чистой тканью или губкой.

Можно также приготовить более разбавленную по консистенции смесь. Чтобы сделать моющий раствор, смешайте две столовых ложки пищевой соды с пятью литрами воды. Смочите чистую ткань в смеси, затем осторожно протрите обои. Важно: не пропитывайте полностью ткань, это может привести к тому, что влага повредит поверхность обоев.

Чтобы удалить особо стойкую грязь, следует повторить процедуру несколько раз, но обои нельзя тереть слишком сильно. И главное – сначала протестируйте средство на незаметном участке.

Кстати, бумажные, флизелиновые и виниловые обои чувствительны к воде и средствам чистки, так что обрабатывать их от пятен нужно очень осторожно. Винил, например, может быть как на флизелиновой, так и на бумажной основе. Если это вспененный винил, образующий объемные рисунки на стене, он может быть чувствительным к трению и моющим средствам. Как чистить разные типы обоев – читайте в материале.

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