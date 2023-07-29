Как избавиться от запаха сигарет на одежде и дома: действенные способы

Запах сигарет не просто неприятный, но и очень вредный. Дым содержит химические вещества, что повышает риск возникновения тяжелых болезней: рака, хронического обструктивного заболевания легких и даже синдрома внезапной детской смерти.

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Курильщики со временем привыкают к запаху и не понимают, насколько сильно он ощутим для окружающих. Как избавиться от запаха сигарет на коже, волосах и одежде – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как избавиться от запаха дыма на коже и волосах

Дым от сигарет оседает канцерогенными остатками на всех поверхностях, а особенно – на коже. Ученые предостерегают, что это может привести к ряду заболеваний. Никотин влияет и на потовые железы, заставляет больше потеть и подчеркивает резкий запах пота.

Запах из кожи рук можно убрать, помыв их в растворе из теплой воды, жидкого мыла и пищевой соды. Обратите внимание: соды нужно добавить совсем немного. Лимон также действует как нейтрализатор запахов.

Уменьшить запах поможет регулярное протирание лица ватными дисками, однако это может быть не очень удобно, если вы ежедневно наносите на кожу слой тонального крема.

Кроме того, курильщики часто используют дезинфекторы для рук, протирая ими не только ладони, но и открытые части тела. Здесь также следует проявить осмотрительность – дезинфекторы обычно изготавливают на основе спирта, что может раздражать чувствительную кожу.

Убрать папиросный запах из волос поможет ежедневное мытье головы: обязательно используйте шампунь и кондиционер. Можно попробовать сухой шампунь.

Как избавиться от запаха дыма на одежде

Стирать одежду, пропитавшуюся запахом дыма, рекомендуют обычным порошком, но с добавлением пищевой соды.

Для мгновенного результата поможет дезодорирующий спрей, однако он только замаскирует запах дыма. Популярны и лайфхаки с добавлением эфирных масел: лучше всего использовать цитрусовые ароматы, или лаванду или эвкалипт. Масло следует разводить с водой, их нельзя наносить непосредственно на кожу или одежду.

Как избавиться от запаха дыма в комнате

Регулярно проветривайте помещение и включайте кондиционер. Регулярно стирайте ковры, шторы и протирайте тканевую обивку мебели. Кафельные поверхности можно очистить раствором воды и белого уксуса. Установите воздухоочиститель и вовремя меняйте фильтры. Ковры эксперты советуют дополнительно обрабатывать паровыми очистителями. Шторы, тюль и скатерти нужно стирать минимум раз в неделю. Полы следует мыть растворами с содержанием соды, уксуса или лимонной кислоты, добавляя несколько капель эфирных масел.

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