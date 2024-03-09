Как избавиться от пятен от шоколада на одежде: беспроигрышный способ
Шоколад – любимое лакомство для взрослых и малышей. Однако одно неосторожное движение – и одежда, казалось бы, непоправимо испорчена стойкими пятнами.
Несмотря на то, что это одни из наихудших загрязнений, шоколадные пятна можно вывести с помощью простого домашнего средства. Как избавиться от пятен от шоколада на одежде – рассказало издание House Digest.
Самое действенное домашнее пятно
Дистиллированный белый уксус является безопасным способом удалить пятна от шоколада. Однако действовать нужно как можно быстрее – засохшие загрязнения труднее удалить из волокон.
В первую очередь нужно удалить остатки шоколада. Тереть при этом ни в коем случае нельзя – так пятно лишь глубже проникнет в волокна. Лучше осторожно соскоблить загрязнение и прополоскать тыльную сторону ткани холодной водой, прежде чем перейти к использованию уксуса.
Пошаговая инструкция
- В емкости смешайте воду комнатной температуры и уксус в пропорции 1:1.
- Используйте губку или ткань, чтобы промокнуть пятно, избегайте трения.
- После того, как волокна пропитаются уксусной кислотой, прополощите ткань холодной водой. Продолжайте повторять эти шаги, пока не увидите, что шоколадное пятно исчезло.
После использования уксусного раствора следует постирать одежду в машинке, чтобы удалить кислотные остатки. Уксус легко смывается и не повреждает ткань.
Сушить одежду лучше на свежем воздухе. Если на ткани остался шоколад, ситуация может только усугубиться из-за нагревания сушильной машины.
Про батареи специалисты советуют забыть – это будет способствовать еще большему накоплению влаги в воздухе и может привести к деформации тканей. Как правильно сушить одежду дома – читайте в материале.
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