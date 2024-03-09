Как избавиться от пятен от шоколада на одежде: беспроигрышный способ

Шоколад – любимое лакомство для взрослых и малышей. Однако одно неосторожное движение – и одежда, казалось бы, непоправимо испорчена стойкими пятнами.

Несмотря на то, что это одни из наихудших загрязнений, шоколадные пятна можно вывести с помощью простого домашнего средства. Как избавиться от пятен от шоколада на одежде – рассказало издание House Digest.

Самое действенное домашнее пятно

Дистиллированный белый уксус является безопасным способом удалить пятна от шоколада. Однако действовать нужно как можно быстрее – засохшие загрязнения труднее удалить из волокон.

В первую очередь нужно удалить остатки шоколада. Тереть при этом ни в коем случае нельзя – так пятно лишь глубже проникнет в волокна. Лучше осторожно соскоблить загрязнение и прополоскать тыльную сторону ткани холодной водой, прежде чем перейти к использованию уксуса.

Пошаговая инструкция

В емкости смешайте воду комнатной температуры и уксус в пропорции 1:1. Используйте губку или ткань, чтобы промокнуть пятно, избегайте трения. После того, как волокна пропитаются уксусной кислотой, прополощите ткань холодной водой. Продолжайте повторять эти шаги, пока не увидите, что шоколадное пятно исчезло.

После использования уксусного раствора следует постирать одежду в машинке, чтобы удалить кислотные остатки. Уксус легко смывается и не повреждает ткань.

Сушить одежду лучше на свежем воздухе. Если на ткани остался шоколад, ситуация может только усугубиться из-за нагревания сушильной машины.

Про батареи специалисты советуют забыть – это будет способствовать еще большему накоплению влаги в воздухе и может привести к деформации тканей. Как правильно сушить одежду дома – читайте в материале.

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