Как правильно и быстро сушить одежду дома зимой: этот лайфхак изменит все и не будет стоить ни копейки

Сушка одежды в холодное время года становится настоящей проблемой. Про батареи специалисты советуют забыть – это будет способствовать еще большему накоплению влаги в воздухе и может привести к деформации тканей. На холодных балконах вещи будут сохнуть слишком долго, что не очень удобно, когда чистую одежду приходится стирать с вечера на утро.

Выход есть, говорят эксперты. Как правильно и быстро сушить одежду зимой – рассказало издание Express.

Специалисты советуют воспользоваться простым приемом, чтобы ускорить время сушки – и этот лайфхак, кстати, абсолютно бесплатный. К тому же можно сэкономить на счетах по электроэнергии, не включая обогревателей, сушилок или других приборов.

Существует удивительно простой способ, который поможет высушить вещи. Вместо того чтобы просто развесить одежду на сушилке и надеяться на лучшее, эксперты по прачечным Smol рекомендуют перевешивать вещи каждые несколько часов.

Хотя это может показаться довольно надоедливым занятием, однако постоянная циркуляция воздуха позволит быстрее избавиться от лишней влаги.

Есть еще способ, которым можно упростить процесс, просто изменив способ развешивания белья. Когда вы выгружаете влажное белье, эксперты рекомендуют развешивать такие вещи, как рубашки и джемпера, на вешалки. Если высушить одежду нужно в очень сжатые сроки – можно открыть окно на проветривание или включить обогреватель. Лайфхак, кстати, значительно сэкономит место на сушилке.

Когда одежда высохнет, останется просто положить ее прямо в гардероб. Такой способ сушки помогает разгладить складки, поэтому вы будете тратить меньше времени на глажку.

Кроме того, можно поставить сушилку возле окна, развесить одежду и проветрить комнату не менее 15 минут. Это поможет уменьшить количество влаги, задерживаемой в воздухе, и предотвратить образование плесени в доме.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро почистить стиральную машину и предотвратить появление грибковых спор.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.