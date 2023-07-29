Как избавиться от пятен на ковре: простой рецепт

На ковре могут появляться пятна от напитков, еды или домашних животных. Хозяйки не всегда сразу замечают грязь, а через некоторое время от нее уже не так легко избавиться.

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Чтобы удалить старые пятна, не нужно покупать агрессивные химические средства, можно приготовить раствор самостоятельно из доступных ингредиентов. OBOZREVATEL нашел действенный способ, который поможет эффективно справиться с этим.

Вам понадобится аммиак и горячая вода. Аммиак – это мощное средство, которое справится даже с устаревшими пятнами. Но нужно использовать его осторожно, потому что длительное действие вещества может испортить ткань.

Наденьте перчатки и смешайте аммиак и воду в соотношении один к одному. Распылите или опрыскайте нужные участки смесью. Затем застелите чистое полотенце или любую ткань и погладьте пятна утюгом.

Это может занять некоторое время, но результат того стоит. Если после глажки пятно осталось, то продолжайте гладить еще, до тех пор, пока ковер не будет чистым.

Также OBOZREVATEL рассказывал, как почистить грязный ковер, чтобы не испортить его. Для этого можно использовать мыльную пену. Но не трите пятна просто мылом, потому что можно повредить поверхность ковра и потом останутся следы.

Мыльная пена легко расщепит жир и вытолкнет на поверхность глубокие загрязнения.

Пена для бритья тоже поможет удалить грязь. Нанесите пену на загрязненные участки и оставьте на 15 минут.

За это время средство проникнет глубоко в ворс и растворит пятна, а жесткие частицы вытолкнет на поверхность.

Ранее OBOZREVATEL публиковал эффективный способ, который поможет избавиться от неприятного запаха от ковра.

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