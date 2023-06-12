Как избавиться от неприятного запаха ковра: элементарный способ

Ковровые покрытия, кроме безусловных преимуществ касаемо мягкости и комфорта, имеют и ряд недостатков. Они способны накапливать пыль, шерсть и другие загрязнения, а при нерегулярной уборке могут стать настоящими питомниками бактерий.

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С течением времени волокна начинают накапливать неприятный запах. Самое простое – сдать ковер в химчистку. Но есть несколько действенных лайфхаков, которые не только помогут удалить загрязнение, но и вернут начальную мягкость ворса. Как убрать неприятный запах от ковра, разбирался OBOZREVATEL.

Специалисты по уборке советуют вместо использования бытовой химии попробовать экологичный и доступный ингредиент – пищевую соду. Для удобства публикуем пошаговую инструкцию.

Шаг 1. Необходимо предварительно пропылесосить ковер, чтобы удалить пыль и грязь.

Шаг 2. Затем посыпаем покрытие содой и ждем минимум 10 минут. Сода действует как универсальный нейтрализатор запахов и десяти минут обычно достаточно, чтобы средство подействовало.

Шаг 3. Еще раз пройдитесь пылесосом по ковру, чтобы удалить абразивные остатки.

Дополнительно можно использовать специальный дезодорант, предназначенный именно для ковров.

Кстати, есть еще один лайфхак для чистки ковров, очень популярный в Турции. Местные жители, как известно, обожают ковры и стелят их всюду в домах. Обычно для чистки используют простое и доступное средство – стиральный порошок. Для белых изделий выбирают порошок с отбеливающим эффектом, для пестрых и однотонных покрытий берут обычное средство для цветных вещей. Но есть один секретный ингредиент, который усилит действие порошка. О деталях и пропорциях – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какими средствами можно почистить ковер от пятен в домашних условиях.

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