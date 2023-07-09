Как почистить грязный ковер: неожиданный трюк

Некоторые лайфхаки из интернета могут выглядеть довольно парадоксально. И при этом быть полностью рабочими. Как, например, совет чистить пятна на ковре с помощью пены для бритья.

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Как выяснил OBOZREVATEL, при правильном использовании, она идеально подходит для расщепления жира и удаления даже самых стойких пятен при чистке ковров. Но важно знать, как ею правильно воспользоваться. Вот что думают по этому поводу эксперты.

Все ли средства для бритья подходят для ковра?

Нет. Гели или мыло для бритья не будут достаточно эффективны для чистки ковра. Они могут сами оставлять на нем пятна, слеплять ворсинки и делать покрытие скользким. Именно поэтому выбирать лучшее заранее вспененное средство. Или очень тщательно взбить и наносить не сам гель, а его пену. Такая текстура легко расщепит жир и вытолкнет на поверхность глубокие загрязнения. А также сделает ворс ковра более разрыхленным и мягким.

Какую пену лучше выбрать?

Сама по себе пена вряд ли повредит краситель ковра или его ворс, хотя провести тест на незаметном участке – всегда хорошая идея. Но цветное средство может оставлять пятна. Поэтому для чистки лучше отдавать предпочтение стандартной белой пене без запаха.

Можно ли чистить пеной для бритья натуральные ковры?

Рискнуть, конечно, можно, но лучше все же при работе с натуральным ворсом отдавать предпочтение специальным средствам. Натуральная шерсть или растительные волокна могут быть слишком чувствительны к компонентам пены. Они более подвержены повреждению водой или обесцвечиванию.

Как правильно чистить ковер пеной для бритья?

Если тест показал, что средство не повредит ваше напольное покрытие, можно начинать саму чистку. Нанесите пену непосредственно на пятно на ковре, чтобы ее полностью покрыть. Оставьте действовать примерно на 15 минут. За это время средство должно проникнуть глубоко в ворс, связаться с загрязнителем, растворить все возможное и за счет своей текстуры вытолкнуть твердые частицы на поверхность.

Когда пена подействует, промокните ее остатки чистой сухой тканью. Пятно при этом не трите, чтобы не протолкнуть грязь обратно в ворс. Когда удалите все средство, промойте очищенное место водой и промокните несколько раз, чтобы собрать как можно больше влаги. К примеру, для этого пригодятся бумажные полотенца. После этого дайте ковру высохнуть естественным путём.

Конечно, можно попытаться очистить и весь ковер пеной для бритья, но это может оказаться довольно дорого. С несложными загрязнениями справится и обычный шампунь для этого типа напольного покрытия.

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