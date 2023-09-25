Как избавиться от пауков в доме, если убивать жалко: копеечный спрей спасет добряков

Пауки – не очень приятные существа. И хотя пауки, живущие на украинских территориях, в общем-то безвредны, все же хочется держаться от них подальше.

Особенно активно пауки "атакуют" дома осенью. Издание Country Living рассказало, как приготовить копеечный спрей, что поможет избавиться от пауков.

Этот лайфхак подойдет для тех, кто не хочет убивать насекомых, не несущих никакой угрозы. Вместо того, чтобы ловить пауков по дому и выбрасывать на улицу, было бы полезнее знать, как предотвратить их проникновение в дом.

В США исследовательская группа создала свой уникальный природный репеллент, который эффективно защитит жилье от насекомых. Эта смесь заставит пауков "бежать в обратном направлении"

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Необходимые ингредиенты:.

масло перечной мяты;

вода.

Шаг 1. Пропыленосите дом и протрите пыль, чтобы избавиться от имеющейся паутины.

Шаг 2. В пульверизатор налейте воду и добавьте 20 капель масла перечной мяты.

Шаг 3. Распылите двухкомпонентный раствор по комнате, особое внимание уделяя углам.

Шаг 4. Повторяйте процедуру раз в неделю. Если пауки все еще появляются, опрыскивайте каждые несколько дней.

Шаг 5. Держите окна открытыми, чтобы обеспечить свежий воздух во время распыления.

Спрей не вредит паукам, а просто отпугивает их от проникновения в дом.

Можно посадить перечную мяту по периметру дома – ее запах вредители не переносят.

Кстати, говорят, что каштаны также отпугивают пауков. Несколько каштанов на полке с одеждой вреда не нанесут, но могут спасти арахнофобов от лишних стрессов.

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