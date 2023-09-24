Вы об этом и не догадывались: чем могут быть полезны хозяйкам обычные каштаны

Осень ассоциируется с дождями, шуршанием листьев под ногами и, конечно же, каштанами. Кто из нас в детстве не ходил в парки, чтобы собирать опавшие каштаны – из них потом можно было сделать смешных человечков, а также всевозможные осенние изделия и аппликации.

Однако мало кто догадывается, что каштаны могут быть полезны и в хозяйстве. Об интересных лайфхаках рассказало издание The Sun.

Средство против насекомых и вредителей

Каштаны помогут отпугнуть моль и других вредителей. Специалисты советуют положить несколько каштанов в шкаф или гардероб. При высыхании начнут выделяться химические вещества, которые не очень нравятся насекомым. Таким образом, вы сможете спасти вещи от моли.

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Более того – в народе говорят, что каштаны отпугивают пауков (научно это, естественно, не доказано). Так что несколько каштанов на полке вреда точно не нанесут, а арахнофобов даже могут спасти от испуга и лишних стрессов.

Моющее средство

Из обычных каштанов можно сделать моющее средство. Конский каштан содержит химическое вещество, похожее на мыло, которое используют для очистки.

Размельченные каштаны следует поместить в банку с горячей водой минимум на 12 часов. Затем осторожно процеживаем молочную жидкость и используем ее в качестве моющего средства. Важная оговорка: не следует мыть этой жидкостью светлые поверхности или ткани.

Осенние декорации

Осенью хочется создавать дома уют и комфорт. Каштаны станут идеальным дополнением к сезонным декорациям. Их используют для создания осеннего венка, разместив на кольце вместе с плющом и оранжевыми листьями. Крепится это все к основанию клеем или проволокой.

Есть множество вариантов декора, для которого кроме каштанов можно взять желуди, сосновые шишки, ветки и листья.

Детские игрушки

Конечно, из каштанов делают детские игрушки, аппликации и поделки. В США и Западной Европе есть давняя игра под названием "битва каштанов". Выберите крепкий каштан, сделайте отверстие внутри с помощью отвертки или металлической шпажки и протяните в него веревку длиной примерно 50 см. Завяжите узлы на обоих концах. Затем один игрок бросает свою "шайбу", а другой машет своей, чтобы ударить по ней. Выигрывает тот, кто разбивает каштан соперника.

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