Как избавиться от моли в кухонных шкафах: простой способ

Моль на кухне часто можно встретить в сухих продуктах, таких как крупы или специи. Хотя есть много химических средств, которые эффективно борются с этой проблемой, но они могут навредить здоровью хозяев.

Моль способна откладывать до 100 яиц за раз, личинки вылупляются уже в течение одной-двух недель. Блогер под ником @goin1836 опубликовал видео в социальной сети TikTok, где поделился интересным лайфхаком, который поможет избежать вредителей.

Для этого вам понадобится чеснок и бумажные полотенца. Чеснок содержит такие соединения, которые отпугивают насекомых своим резким запахом, поэтому его можно использовать не только в доме, но и на свежем воздухе.

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Очистите чеснок и заверните несколько зубчиков в салфетку. Сделайте столько мешочков, сколько у вас есть контейнеров с сухими продуктами. Поместите бумажный мешочек в каждую емкость и закройте ее.

Этот простой лайфхак сэкономит ваши средства и убережет крупы от надоедливых насекомых.

Также можно использовать натуральные травы и соединить их с чесноком, чтобы создать более стойкий и приятный аромат. Для этого подойдет лаванда, розмарин, чабрец, гвоздика и эвкалипт.

Ранее OBOZREVATEL публиковал четыре способа, которые помогут избавиться от моли в доме.

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