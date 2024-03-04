Духовка будет блестеть: как отчистить внутри всего одним продуктом

Чистка пригоревшего жира в духовке может показаться сложной задачей, для которой требуется достаточно агрессивная химия. Однако на самом деле эффективно помочь могут подручные средства, безопасные и простые в использовании.

Так эксперты по чистоте советуют положиться на силу уксуса и использовать его в комбинации с водяным паром, чтобы добиться наилучших результатов. OBOZ.UA рассказывает, как именно это правильно делать.

В процессе очищения водяной пар поможет смягчить даже самые стойкие пятна, а уксусная кислота разрушит в том числе запекшийся жир. Просто приготовьте кастрюлю или миску, бутылку белого уксуса, распылитель, губку или салфетку из микрофибры.

Как почистить духовку уксусом с паром

Начните с того, что уберите в духовке все, что можно механически очистить – крошки, грязь и т.д. Извлеките все съемные элементы – их лучше чистить отдельно. Далее возьмите миску или кастрюлю, пригодные для использования в духовке и смешайте в ней по стакану уксуса и воды. Поставьте посудину внутрь и нагрейте прибор до 180 градусов. Смесь начнет испаряться и разрушать загрязнение внутри духовки. Приблизительно через 30 минут достаньте кастрюлю и дождитесь, пока камера прибора остынет до безопасной температуры. Но не успеет охладиться полностью.

Чтобы почистить духовку, из такой же смеси воды с уксусом в равных пропорциях приготовьте в распылителе спрей. Наносите его на внутренние поверхности устройства и очищайте их с помощью губки или микрофибры. Но не трите поверхности жесткими щетками или губками, чтобы не поцарапать.

Как убрать стойкие пятен

Хотя трюк с уксусом и паром творит чудеса, некоторые пятна могут оказаться более упрямыми. Для очищения этих сложных мест вам понадобится пищевая сода. Воспользуйтесь ею после парового очищения духовки. На каждое пятно нанесите щедрую порцию соды и побрызгайте ее приготовленным ранее уксусным раствором. Оставьте средство действовать на 15-20 минут, после чего хорошо потрите пятно и смойте остатки. Сода является достаточно мягким абразивом, чтобы не повредить внутренние поверхности духовки.

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