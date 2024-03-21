Как избавиться от муравьев на огороде: легкие способы, которые на самом деле действуют

Муравьи в саду или на огороде могут принести пользу – они разрыхляют почву и уничтожают некоторых вредителей. Но вреда от них может быть гораздо больше. Трудолюбивые насекомые способны съесть значительную часть насаждений и в прямом смысле разводят тлей. Поэтому бороться с муравьями все же нужно.

Но как быть, если вы не хотите прибегать к фабричным инсектицидам? Существует несколько эффективных народных средств, способных отпугнуть муравьев от вашего огорода. OBOZ.UA рассказывает о проверенных домашних средствах, которые помогут в этом деле.

Ядовитая приманка

Чтобы избавиться от муравьев надолго, нужно вывести особей не только бегающих по поверхности, но и живущих под землей. Для этого придется заставить насекомых занести яд в муравейник. Сварите несколько яиц и измельчите их. В яичную массу вмешаете по половине чайной ложки сахара и борной кислоты и слепите из полученной смеси небольшие шарики. Если они не держатся кучи, добавьте в яйцо немного муки. Разложите такие шарики у муравейников и на муравьиных тропах. Насекомые будут лакомиться угощением и незаметно наносить на себя убийственную борную кислоту.

Опрыскивание с уксусом

Уксус отпугивает муравьев своим характерным запахом. Но использовать его нужно осторожно, чтобы не повредить растениям. Для приготовления безопасной смеси для опрыскивания, смешайте столовую ложку любого уксуса с 1 литром воды. Такой смесью растения можно опрыскивать раз в несколько дней, пока муравьи полностью не исчезнут.

Полив нашатырным спиртом

Еще одно средство, запах которого не выносят муравьи, это нашатырный спирт. Чтобы приготовить раствор для опрыскивания, 10 миллилитров разведите в 8-10 литрах воды и полейте этой смесью огород. Проникнув в землю, она отвадит муравьев, а заодно обогатит растения азотом, который нужен для наращивания зеленой массы.

Опрыскивание с содой и мылом

Сода, как щелочное средство, оказывает разрушительное влияние на организм муравьёв и других насекомых-вредителей, поэтому ею можно опрыскать растения на огороде. Растворите в трех литрах воды по 5 столовых ложек пищевой соды, подсолнечного масла и хозяйственного мыла – мыло можно брать мелко натертое сухое или сразу жидкую его форму. Этим раствором окропите растения на ночь. К утру насекомых должно стать существенно меньше.

Инсектицид на основе марганцовки

Марганец можно применять в борьбе с насекомыми как в форме опрыскивания, так и для внесения его в муравейники. Растворите кристаллы перманганата калия в литре воды до получения жидкости насыщенного розового цвета, затем доведите объем раствора до 10 литров. Вливайте его во входы муравейника или опрыскивайте средством растения, страдающие от насекомых. Эти способы можно также комбинировать.

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