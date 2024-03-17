Сад будет как в сказке: какие цветы привлекают бабочек

Бабочки – это не только красивые существа, но и важные опылители, играющие значительную роль в экосистеме. Они помогают цветам размножаться, перенося пыльцу с одного растения на другое.

Если вы хотите, чтобы ваш сад был наполнен бабочками, важно посадить привлекающие их цветы. Издание GradinaMax поделились подборкой многолетников, которые помогут в этом и непременно оживят ваш сад.

Зрение бабочек очень чувствительно, они воспринимают мир совсем не так, как люди. Поэтому растения ярких цветов, например, желтые, красные или фиолетовые, выглядят для них особенно привлекательно.

Бабочки также видят ультрафиолетовый свет, недоступный человеческому глазу. Это позволяет им различать узоры на цветках, указывающих им на источник нектара.

Кроме того, бабочки преследуют цель не только полакомиться пыльцой, но и оставить потомство в безопасном месте. Поэтому если вы хотите привлечь их, то обратите внимание на простые трубчатые цветы чашевидной формы с открытой сердцевиной.

Однако будьте готовы к тому, что перед тем, как стать привлекающим взгляд насекомыми, бабочки сначала должны прожить жизнь гусеницы. Поэтому не сажайте приманки для бабочек у капустных культур.

Какие цветы любят бабочки?

Буддлея

Этот кустарник может произрастать до 2 метров в высоту. Имеет соцветия в форме метелки, которые бывают разных цветов: белые, розовые, пурпурные, фиолетовые, желтые.

Золотарник

Это многолетнее травянистое растение с мелкими ярко желтыми цветками, собранными в пушистые соцветия.

Астра новобельгийская

Этот цветок имеет множество сортов и довольно неприхотлив в уходе. Сорта могут сильно отличаться друг от друга, как высотой растений, размерами соцветий, так и окраской цветков.

Ваточник сирийский

Соцветия этого цветка имеют оранжевый или фиолетовый цвет. Медонос ваточник особенно нравится он бабочкам-монархам.

Эхинацея пурпурная

Эхинацея пурпурная входит в семейство Астровые. Она распускается в начале августа крупными ромашковидными корзинами розового, бордового, белого, лилового цветов.

Гелениум осенний

Гелениум осенний – это травянистое растение с желтыми, красными и оранжевыми цветами, похожими на ромашку. Ее сердцевина богата сладким нектаром, поэтому привлекает бабочек с середины лета вплоть до осенних холодов.

Посконник

Пышные щитковидные соцветия этого растения обычно можно увидеть в пурпурно-розовой гамме, но встречаются и белоцветковые сорта.

Гелиотроп

Сладкий ванильный аромат этого растения очень привлекателен для бабочек. Благодаря ему вы можете видеть самых красивых насекомых в своем саду вплоть до поздних заморозков.

Лаванда

Как оказалось, лаванда привлекает не только людей, но и бабочек. У этого растения пахнут не только цветы, но и листья.

Лиатрис колосковый

Лиатрис колосковый – это травянистое растение с большими соцветиями белого, сиреневого и розового цвета. Его колосовидные соцветия распускаются в середине лета.

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