Как избавиться от червей в малине: чем обработать кусты

Вредители в огороде или в саду доставляют немало хлопот хозяевам. Они портят урожай и могут привести растение к гибели.

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На кустах малины часто можно увидеть маленьких червей, мух и жуков, которые откладывают свои яйца, что вредит растению. OBOZREVATEL нашел действенные методы, которые помогут справиться с этим.

Раствор для растения можно приготовить самостоятельно из доступных ингредиентов, чтобы не покупать химические средства в магазине.

Для этого вам понадобится 2% раствор марганца и вода. Марганцовка – это вещество, которое получается после окисления марганцевой руды. Она отлично справится с насекомыми и их личинками.

Смешайте два грамма марганцовки с двумя литрами воды и опрыскайте кусты. Повторную обработку нужно сделать через 7-10 дней.

Также можно использовать полынь и сухую горчицу, чтобы избавиться от вредителей. Залейте кипятком полкилограмма полыни, добавьте две столовые ложки горчицы и ведро воды. Все тщательно размешайте и дайте раствору настояться несколько часов.

Затем процедите смесь и с помощью пульверизатора распылите на растение. Можете через 7-10 дней повторить такую процедуру снова.

OBOZREVATEL также рассказывал, что за малиной необходимо правильно ухаживать после сбора ягод, чтобы в следующем году был обильный урожай.

Сначала необходимо обрезать больные и поврежденные ветки и оставить только молодые ростки. Затем внесите удобрения, это может быть навоз, компост, пепел или минеральные удобрения.

Особое внимание нужно уделять увлажнению почвы. Регулярно поливайте кусты до начала заморозков.

Ранее OBOZREVATEL публиковал четыре совета, что нужно сделать летом, чтобы урожай малины был рекордным.



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