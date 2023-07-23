Что делают с кустами малины после сбора урожая: ягод станет вдвое больше

Малина – это неприхотливое растение, которое можно выращивать в любой климатической зоне нашей страны. Из вкусных и полезных ягод не только варят варенье и делают выпечку, но используют в лекарствах.

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Однако за растением необходимо правильно ухаживать, чтобы собрать хороший урожай в следующем году. OBOZREVATEL поможет разобраться в этом.

Кусты малины необходимо обрезать после сбора ягод. Сначала обрежьте больные и поврежденные ветви, а если выросло много молодых пагонов, то их тоже лучше удалить. Оставьте по 8-10 веток на один корень.

Затем необходимо удобрить растение. Каждый год чередуйте органические и азотные добавки. Для органических удобрений подойдет навоз (пять килограммов на один квадратный метр), компост (четыре-пять килограммов на один квадратный метр) или пепел (100 граммов на куст).

Минеральные удобрения необходимо вносить под каждый куст по 50 г суперфосфата и по 40 г сульфата калия.

Также не забывайте вовремя поливать растение до начала заморозков. Но поливайте не под самый корень, а в 30-40 сантиметрах от кустов.

Чтобы избежать появления грибковых спор и бактерий, которые могут навредить растению, необходимо обработать куст специальным средством. Для этого опрыскайте растение 1% раствором бордоской жидкости дважды в августе с интервалом в 14 дней.

Почву необходимо разрыхлить и замульчировать скошенной травой или соломой. Это обогатит землю питательными веществами и улучшит состояние растения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно хранить малину, чтобы она дольше была свежей и гнилой.

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