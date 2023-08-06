Как использовать старую шторку для душа: самые интересные варианты

Шторка для душа необходима для защиты полов и стен от воды. Во-первых, жесткая вода приводит к известковому налету, а во-вторых, чрезмерная влажность является основной причиной появления болезнетворных грибков.

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Если ванная комната не проветривается должным образом, есть вероятность того, что шторка для душа со временем покроется плесенью – в таком случае лучше от нее избавиться. Однако издание Lifehacker рассказало об интересных вариантах использования старой шторки для душа в быту.

Способы повторного использования шторки для душа

Шторку можно использовать при выезде на природу. Нужно положить ее под одеяло для пикника – плотный материал не будет пропускать лишнюю влагу.

Шторку также советуют использовать в качестве коврика под детский стульчик. Малыши часто разбрасывают пищу, а, постелив шторку под стул для кормления, можно сохранить ковер или паркет от загрязнений.

Хозяйки используют шторку в качестве тряпки, а практичные хозяева забирают ее в гараж,ведь знают, что плотный материал пригодится при ремонте автомобиля.

Еще один вариант – сделать из шторки коврик для детей (на котором, кстати, можно даже рисовать).

Шторку можно брать с собой на кемпинг или использовать как защитный матрас.

Творческие люди могут даже создать из шторки интересный маскарадный костюм.

Не менее креативный вариант – большая доска для крестиков-ноликов, которую можно разместить на заднем дворе, используя клейкую ленту для создания линий и фрисби (или другой плоский предмет) разных цветов как маркеры.

Кстати, исследование, проведенное компанией Safe Home, показало, что шторки для душа содержат в 60 раз больше микробов, чем сиденья унитазов. Лучше всего чистить шторки вручную. Доступный ингредиент поможет быстро отмыть и дезинфицировать поверхность – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему появляется плесень в ванной и как от нее избавиться.

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