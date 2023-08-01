Как легко отстирать шторку для душа от грязи и плесени: лайфхаки

Шторки для душа защищают стены и пол, ведь известковый налет обычно образуется из-за жесткой водопроводной воды. При отсутствии регулярной стирки шторки могут стать настоящими рассадниками бактерий и болезнетворных грибков, приводящих к появлению плесени.

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Шторки также часто покрываются налетом или даже ржавчиной. Чем отмыть грязь и плесень, рассказало издание Express.

Исследование, проведенное компанией Safe Home, показало, что шторки для душа содержат в 60 раз больше микробов, чем сиденье унитазов.

"Душевые занавески на первый взгляд могут казаться не такими уж грязными, однако они накапливают бактерии, что в конце концов вызывают появление плесени", – отметили эксперты по уборке Daily Poppins.

Лучше всего чистить шторки вручную. Один доступный ингредиент поможет быстро отмыть и дезинфицировать поверхность.

Шаг 1. Снимите штору со штанги и наполните ванную теплой водой. Добавьте в воду ¼ стакана пищевой соды и немного стирального порошка.

Шаг 2. Смешивайте ингредиенты до образования пены и замочите шторку в ванной. После этого ополосните ее под проточной водой. Сушить шторку лучше на открытом воздухе.

Можно также использовать самодельный спрей. Наполните бутылку с распылителем теплой водой и жидким мылом, затем выжмите в смесь половину лимона. Распылите раствор непосредственно на влажную или сухую шторку для душа и оставьте на 5-10 минут. Протрите поверхность влажной губкой.

Периодически следует мыть всю штору горячей водой с помощью насадки для душа. Ванные комнаты должны хорошо проветриваться, чтобы все поверхности могли высохнуть. Чрезмерная влажность является основной причиной появления и размножения бактерий.

Хлорированный отбеливатель эксперты использовать не советуют – он может привести к пожелтению шторки и даже испортить внешний слой материала. При стирке следует добавить белый уксус вместе с небольшим количеством моющего средства. Это природная и экологически чистая альтернатива отбеливателю.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как часто нужно убирать в ванной.

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